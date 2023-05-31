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    • 31.05.2023 13:15
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    • 31.05.2023 13:15
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    Rusya: Ukrayna donanmasının son savaş gemisini Odessa'da imha ettik

    Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna donanmasına ait son savaş gemisinin Odessa Limanı'nda imha edildiğini duyurdu. Açıklamada, Ukrayna ordusunun Donetsk’teki Krasnogorovka ve Yasinovataya yerleşim yerlerinden geri çekildiği belirtildi.

    takvim.com.tr
    Rusya duyurdu: Son gemiyi imha ettik

    Rusya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'daki eylemlerine ilişkin bilgilere yer verildi.

    UKRAYNA 2 BÖLGEDEN ÇEKİLDİ
    Donetsk bölgesinde en yoğun çatışmaların Avdeyevka bölgesinde yaşandığı belirtilen açıklamada, Rus ordusunun bölgeye füze saldırıları düzenlediği ve Ukrayna ordusunun Donetsk'teki Krasnogorovka ve Yasinovataya yerleşim yerlerinden geri çekilmek zorunda kaldığı kaydedildi.

    Donetsk, Harkov ve Zaporijya bölgelerinde Ukrayna ordusuna ait çeşitli mühimmat depolarının da imha edildiği bilgisine yer verilen açıklamada, Zaporijya'da bir komuta yerinin de imha edildiği belirtildi.

    SON SAVAŞ GEMİSİ İMHA EDİLDİ
    Açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'nın Odessa Limanı'na yönelik gerçekleştirdiği saldırıya ilişkin de bilgi paylaşıldı.

    Paylaşımda, "29 Mayıs'ta Ukrayna donanmasına ait 'Yuriy Olefirenko' adlı son savaş gemisi, Rus Hava Kuvvetlerinin Odessa Limanı'ndaki savaş gemilerinin iskelesine yaptığı yüksek hassasiyetli silahlı saldırı sonucu imha edilmiştir." ifadesi yer aldı.

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