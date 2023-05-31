Rusya: Ukrayna donanmasının son savaş gemisini Odessa'da imha ettik

Donetsk, Harkov ve Zaporijya bölgelerinde Ukrayna ordusuna ait çeşitli mühimmat depolarının da imha edildiği bilgisine yer verilen açıklamada, Zaporijya'da bir komuta yerinin de imha edildiği belirtildi.

SON SAVAŞ GEMİSİ İMHA EDİLDİ

Açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'nın Odessa Limanı'na yönelik gerçekleştirdiği saldırıya ilişkin de bilgi paylaşıldı.