Ümit Dündar kimdir? Ümit Dündar kaç yaşında, nereli ve mesleği nedir?

Son günlerde Ümit Dündar ile ilgili bilgiler merak konusu oldu. Özellikle hayatı hakkında bilgiler merak ediliyor. Binlerce kişi arama motorları üzerinden Ümit Dündar kimdir sorusuna yanıt arıyor. Peki, Ümit Dündar kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor? İşte detaylar!
ÜMİT DÜNDAR KİMDİR?
Ümit Dündar, 2 Ekim 1955 tarihinde doğdu. 1. Ordu Komutanı olduğu esnada meydana gelen 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkan Vekili olarak atandı.
1972 yılında Kuleli Askeri Lisesinden, 1975 yılında Kara Harp Okulundan asteğmen rütbesiyle, 1976 yılında da İstihkâm Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığından Teğmen rütbesiyle mezun oldu.
28 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen Yüksek Askerî Şûra kararı ile Genelkurmay II. Başkanı olarak atandı. 9 Temmuz 2018 tarihinde Kara Kuvvetleri Komutanı olarak atanmıştır.
30 Ağustos 2021 itibarıyla yaş haddinden emekliye sevk edildi.