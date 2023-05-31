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    • Haberler
    • 31.05.2023 12:02
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    • 31.05.2023 12:02
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    Melih Han Bilgin kimdir? Melih Han Bilgin kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor?

    Son günlerde Melih Han Bilgin ile ilgili bilgiler merak konusu oldu. Özellikle hayatı hakkında bilgiler merak ediliyor. Binlerce kişi arama motorları üzerinden Prof. Dr. Melih Han Bilgin kimdir sorusuna yanıt arıyor. Peki, Melih Han Bilgin kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor? İşte detaylar!

    Melih Han Bilgin kimdir?

    Melih Han Bilgin ile ilgili bilgiler ve hayatına dair detaylar son günlerde araştırılmaya başlandı. Binlerce kişi Melih Han Bilgin hakkında bilgileri merak ederek arama motorları üzerinden araştırma yapıyor. Peki, Prof.Dr. Melih Han Bilgin kimdir? Melih Han Bilgin kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor? İşte detaylı bilgi!

    MELİH HAN BİLGİN KİMDİR?

    İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak Mühendisliği Bölümünden mezun olduktan sonra özel sektörde uzun yıllar yöneticilik yapan Bilgin, son olarak CNK Havacılık'ta Genel Müdürlük görevini üstlendi.

    Eylül 2017'de Türkiye Petrolleri A.O.'nun Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü olarak atandı. Bilgin, iyi derecede İngilizce bilmekte olup, evli ve iki çocuk babasıdır.
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