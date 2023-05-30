Prof. Dr. Erhan Afyoncu kimdir? Erhan Afyoncu kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor?

Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi'nde Tarih Bölüm Başkan Yardımcılığı, Yeniçağ Tarihi Anabilim Başkanlığı, Sosyoloji Bölüm Başkanlığı ile fakülte ve yönetim kurullarında üye olarak vazife yapmıştır. 2012 yılında Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu yönetim kurulu üyeliğine atanmıştır. 2016 Şubat'ında Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı olmuştur. 4 Ekim 2016'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Millî Savunma Üniversitesi Rektörlüğü'ne atanmıştır.

Tanzimat Öncesi Osmanlı Tarihi Araştırma Rehberi, Sahte Mesih (Osmanlı Belgeleri Işığında Dönmeliğin Kurucusu Sabatay Sevi ve Yahudiler, Osmanlı Devleti Teşkilatında Defterhane-i Âmire(XVI-XVIII. Yüzyıllar), Süleyman Şah Türbesi, Turhan Sultan isimli akademik kitaplarının yanında akademik bilgileri popüler dille kaleme aldığı Sorularla Osmanlı İmparatorluğu, Truva'nın İntikamı, Yavuz'un Küpesi, Baltacı ve Katerina, Kösem Sultan, Osmanlı İmparatorluğu'nda Askeri İsyanlar ve Darbeler, Fransa'ya Osmanlı Tokadı, 1453 Panorama Tarih Müzesi, Osmanlı'nın Hayaleti ve Muhteşem Süleyman adlı eserleri vardır.