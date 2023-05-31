Malezya Başbakanı Enver İbrahim'den tebrik telefonu: Elhamdülillah! Bu sözler Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a: Bizim için kahramansınız

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak yeniden Cumhurbaşkanlığına seçilmesi dolayısıyla tebrik etti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Malezya Başbakanı İbrahim, görüşmede, Başkan Erdoğan'ın seçim başarısını kutlayarak, sonuçların Türk halkı için hayırlı olmasını diledi.
"GÜZEL BİR HABER OLDU"
İbrahim, Başkan Erdoğan'ı tebrik için yaptığı telefon görüşmesini Malezya Başbakanlık sitesinden paylaştı.
İbrahim görüşmeye, "Elhamdülillah hepimiz için çok büyük bir ve güzel bir haber oldu bu zaferiniz" sözleriyle başladı. Başkan Erdoğan, İbrahim'in iyi dileklerine "Elhamdülillah" diyerek karşılık verdi.
"BİZİM İÇİN KAHRAMANSINIZ"
İbrahim, "Allah'ın izniyle, çok daha büyük başarıların altına imza atacaksınız. Değerli Emine Hanımefendiye değerli tüm aile fertlerine de çok selamlar. Bu süreçte çok büyük çaba ve sabır gösterdiniz. Zafer kazandınız. Sizler bizler için bir kaharamansınız." dedi.