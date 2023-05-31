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    • 31.05.2023 11:29
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    • 31.05.2023 11:58
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    Malezya Başbakanı Enver İbrahim'den tebrik telefonu: Elhamdülillah! Bu sözler Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a: Bizim için kahramansınız

    Seçimlerinden büyük bir zaferler çıkan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a, dünyanın dört bir yanındaki liderlerden tebrik telefonları gelmeye devam ediyor. Malezya Başbakanı Enver İbrahim, telefonu görüşmesinde kazandığı zafer nedeniyle Başkan Erdoğan'ı tebrik ederken, "Elhamdülillah hepimiz için çok büyük bir ve güzel bir haber oldu bu zaferiniz" ifadelerini kullandı. Ticaret, yatırım, askeri, kültürel ve eğitim alanlarda işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayan İbrahim, Başkan Erdoğan'ı Malezya'ya davet ederken, "Sizler bizler için bir kaharamansınız." dedi.

    takvim.com.tr
    Malezya Başbakanı Enver İbrahim’den tebrik telefonu

    Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak yeniden Cumhurbaşkanlığına seçilmesi dolayısıyla tebrik etti.

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Malezya Başbakanı İbrahim, görüşmede, Başkan Erdoğan'ın seçim başarısını kutlayarak, sonuçların Türk halkı için hayırlı olmasını diledi.

    "GÜZEL BİR HABER OLDU"

    İbrahim, Başkan Erdoğan'ı tebrik için yaptığı telefon görüşmesini Malezya Başbakanlık sitesinden paylaştı.

    İbrahim görüşmeye, "Elhamdülillah hepimiz için çok büyük bir ve güzel bir haber oldu bu zaferiniz" sözleriyle başladı. Başkan Erdoğan, İbrahim'in iyi dileklerine "Elhamdülillah" diyerek karşılık verdi.

    "BİZİM İÇİN KAHRAMANSINIZ"
    İbrahim, "Allah'ın izniyle, çok daha büyük başarıların altına imza atacaksınız. Değerli Emine Hanımefendiye değerli tüm aile fertlerine de çok selamlar. Bu süreçte çok büyük çaba ve sabır gösterdiniz. Zafer kazandınız. Sizler bizler için bir kaharamansınız." dedi.

        Başkan Erdoğan, "Özellikle hanımefendiye tüm aileye en kalbi duygularımla eşimin ailemin selemalarını iletiyorum" ifadeleriyle cevap verdi.

        MALEZYA'YA ÇAĞIRDI
        Başkan Erdoğan'ı Malezya'ya davet eden İbrahim, "Sayın Cumhurbaşkanı bu süreçle birlikte her şeye rayına oturduktan sonra bir an evvel ticaret, yatırım, askeri, kültürel ve eğitim alanların da iş birliği ile ikili ilişkilerimizde adım atmak istiyoruz. Türkiye bizim için en öncelikli ülkeler arasında ikili ilişkilerimiz adına. Dolayısıyla sizleri de bir an önce Malezya'da misafir etmek istiyorum" dedi.

        Başkan Erdoğan da, "Açıkçası ben 'Türkiye-Malezya' ilişkilerinde farklı bir süreci baştalım istiyorum" dedi.

        Enver İbrahim, "İkili ilişkilerimiz pekiştirmek durumundayız, yeni dönemde aldığımız destekle birlikte yapabileceğimiz çok sey var. Dolayısıyla sizi dört gözle görmeyi ve konuşmayı bekliyor. Bölgesel ve uluslarası emseleleri ele almamız grekiyor." sözleriyle görüşmesini tamamladı.
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            Haberler Haberler Malezya Başbakanı Enver İbrahim'den tebrik telefonu: Elhamdülillah! Bu sözler Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a: Bizim için kahramansınız
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