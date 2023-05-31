Küresel çetenin tetikçisi The Economist bükemediği bileği öptü: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a övgüler dizdiler

Tarihi seçim zaferinin ardındann uluslararası basın Başkan Erdoğan'ın başarısını konuşuyor. Daha önce kirli bir propaganda yürüten The Economist'ten efsane bir geri vites geldi.
THE ECONOMİST'TEN GERİ ADIM
Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'nin ikinci turu pazar günü sona erdi. CHP lideri ve cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na büyük bir fark atan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, tarihi bir zafere imza attı.
Uluslararası basın ise Türkiye'deki seçim sürecini yakından takip etti. Dünyanın doğusundan batısına pek çok ülke Başkan Erdoğan'ın zaferini kaleme aldı.
Seçim sürecinin başladığı ilk günden beri yanar döner bir strateji belirleyen ve 14 Mayıs'a kadar skandal ifadelere yer veren; ancak Başkan Erdoğan'ın zaferinin kaçınılmaz olduğunu gördükten sonra ağız değiştiren İngiliz dergisi The Economist'ten ise yine bir geri vites geldi.