Küresel çetenin tetikçisi The Economist bükemediği bileği öptü: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a övgüler dizdiler

Seçim sürecinin başladığı ilk günden beri yanar döner bir strateji belirleyen ve 14 Mayıs'a kadar skandal ifadelere yer veren; ancak Başkan Erdoğan'ın zaferinin kaçınılmaz olduğunu gördükten sonra ağız değiştiren İngiliz dergisi The Economist'ten ise yine bir geri vites geldi.