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    • Haberler
    • 30.05.2023 09:46
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    • 30.05.2023 09:46
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    Orijinal, en kolay kadınbudu köfte nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta KADINBUDU KÖFTE TARİFİ! Yemeye doyamayacaksınız...

    Türk mutfağının sevilen yemeklerinden biri olan kadınbudu köfte, özel tarifi ve eşsiz lezzetiyle sofralara renk katmaya devam ediyor. Gelinim Mutfakta gibi popüler yarışma programlarında da sıklıkla tercih edilen bu tarif, kokusuyla ve lezzetiyle büyük beğeni topluyor. Gelinim Mutfakta gibi yarışma programlarında yapılan kadınbudu köfte tarifi, izleyicilerin dikkatini çekiyor ve evlerinde denemek isteyenleri motive ediyor. Bu tarifi takip ederek, misafirlerinizi şaşırtacak, lezzet dolu bir yemeği kolaylıkla hazırlayabilirsiniz.

    takvim.com.tr
    Gelinim Mutfakta kadınbudu köfte nasıl yapılır?

    Kadınbudu köfte tarifi en sık aratılanlar arasında yer alıyor.Trakya'nın favori lezzeti kadınbudu köfte hem tadı hem de kokusu ile sık sık yapılıyor. Nursel Ergin'in sunumuyla ekrana gelen Gelinim Mutfakta yarışmasında 4 gelin bugün en iyi mis kokulu kadınbudu köfte tarifi için mutfağa girdi. Peki, kadınbudu köfte nasıl yapılır? İşte detaylar...

    GELİNİM MUTFAKTA'DA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

    Gelinim Mutfakta'da günün birincisi için yarışmacılar mutfağa girdi. En iyi kadınbudu köfte tarifi yapmak isteyen yarışmacıların yemeklerini, 4 kayınvalide ve sunucu Nursel Ergin puanladı. Kader geçtiğimiz hafta 73 puan alarak haftanın birincisi oldu.

    MALZEMELER

    600 gr köftelik kıyma (az yağlı)
    1 soğan
    1 yumurta
    1 kahve fincanı pirinç
    1 çay kaşığı kimyon
    Yarım çay kaşığı karabiber
    1 tatlı kaşığı tuz
    Panelemek için
    Yarım çay bardağı galeta unu
    Yarım çay bardağı buğday unu
    1 yumurta
    Kızartmak için
    2~3 su bardağı ayçiçeği yağı

        YAPILIŞI

        Öncelikle kıymayı ikiye bölün ve yapışmaz yüzeyli bir tavaya kıymanın yarısını alıp 2-3 kaşık su ekleyin. Orta ateşte kavurun. Kıymayı ocaktan almadan önce kıyılmış soğanı ekleyip birkaç dakika daha kavurun. Harcı soğumaya bırakın. Ardından pirinci yıkayıp süzün. Ve haşlanmak üzere tencerede kaynatın.

        Haşlanan pirinçleri bir kenara alarak soğumasını bekleyin. Kavrulmuş kıyma ve çiğ kıymayı bir kaba alın. Soğuyan pirinçlerin suyunu süzüp kıymalara ekleyin. Yumurta, tuz ve baharatı da ilave edin. Harcı karışana kadar yoğurun ve ardından buzdolabında 2 saat bekletin. Dinlenen harçtan yumurta büyüklüğünde parçalar koparıp oval köfteler hazırlayın. Un, çırpılmış yumurta ve galeta ununa bulayın. Köfteleri ayçiçeği yağında kızartın.
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        Haberler Haberler Orijinal, en kolay kadınbudu köfte nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta KADINBUDU KÖFTE TARİFİ! Yemeye doyamayacaksınız...
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