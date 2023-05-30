Orijinal, en kolay kadınbudu köfte nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta KADINBUDU KÖFTE TARİFİ! Yemeye doyamayacaksınız...

Kadınbudu köfte tarifi en sık aratılanlar arasında yer alıyor.Trakya'nın favori lezzeti kadınbudu köfte hem tadı hem de kokusu ile sık sık yapılıyor. Nursel Ergin'in sunumuyla ekrana gelen Gelinim Mutfakta yarışmasında 4 gelin bugün en iyi mis kokulu kadınbudu köfte tarifi için mutfağa girdi. Peki, kadınbudu köfte nasıl yapılır? İşte detaylar...
GELİNİM MUTFAKTA'DA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Gelinim Mutfakta'da günün birincisi için yarışmacılar mutfağa girdi. En iyi kadınbudu köfte tarifi yapmak isteyen yarışmacıların yemeklerini, 4 kayınvalide ve sunucu Nursel Ergin puanladı. Kader geçtiğimiz hafta 73 puan alarak haftanın birincisi oldu.
MALZEMELER
600 gr köftelik kıyma (az yağlı)
1 soğan
1 yumurta
1 kahve fincanı pirinç
1 çay kaşığı kimyon
Yarım çay kaşığı karabiber
1 tatlı kaşığı tuz
Panelemek için
Yarım çay bardağı galeta unu
Yarım çay bardağı buğday unu
1 yumurta
Kızartmak için
2~3 su bardağı ayçiçeği yağı