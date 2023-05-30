Orijinal, en kolay kadınbudu köfte nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta KADINBUDU KÖFTE TARİFİ! Yemeye doyamayacaksınız...

Kadınbudu köfte tarifi en sık aratılanlar arasında yer alıyor.Trakya'nın favori lezzeti kadınbudu köfte hem tadı hem de kokusu ile sık sık yapılıyor. Nursel Ergin'in sunumuyla ekrana gelen Gelinim Mutfakta yarışmasında 4 gelin bugün en iyi mis kokulu kadınbudu köfte tarifi için mutfağa girdi. Peki, kadınbudu köfte nasıl yapılır? İşte detaylar...