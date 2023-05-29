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    • 29.05.2023 15:55
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    • 29.05.2023 15:55
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    Mezun olmadan DGS'ye girebilir mi? DGS sınavında hangi dersler var? Dikey Yerleştirme Sınavı puanı kaç yıl geçerli?

    DGS sınav başvurularının alınmasıyla birlikte detaylar merak edilmeye başlandı. Dikey Geçiş Sınavına yükseköğretim kurumlarının 2 yıllık ön lisans programını başarı ile tamamlamış olan öğrenciler girebilir. Bunun dışında açık öğretimden de 2 yıllık bölüm bitirenler DGS'ye girme hakkına sahiptir. Peki, Mezun olmadan DGS'ye girebilir mi? DGS sınavında hangi dersler var? Dikey Yerleştirme Sınavı puanı kaç yıl geçerli? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Mezun olmadan DGS’ye girebilir mi?

    ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan bir duyuruya göre, 16 Temmuz'da gerçekleştirilecek olan DGS için başvurular bugünden itibaren kabul edilmeye başlandı. Peki, Mezun olmadan DGS'ye girebilir mi? DGS sınavında hangi dersler var? Dikey Yerleştirme Sınavı puanı kaç yıl geçerli? İşte detaylar...

    DGS SINAVI KAÇ YIL GEÇERLİ?

    Girilen sınavda alınan DGS puanı yalnızca o yıl için geçerlidir. Ertesi yıl tekrar tercihte bulunmak isteyen öğrenci yeniden sınava girmek zorundadır.

    MEZUN OLMADAN DGS YE GİRİLİR Mİ?

    Mezuniyetten önce DGS'ye giriş yapılabilme durumu mevcuttur. Mezun olmadan DGS'ye girileceği gibi, mezun olduktan sonra da talep edilen herhangi bir yıl içinde sınava girilebilir. Üniversitenin kaç yılda bittiği veya henüz bitmediği bu sınavın koşulları arasında yer almaz.

    DGS'ye Kimler Girebilir ve Başvurabilir?

    DGS ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavıdır. Dikey Geçiş Sınavına yükseköğretim kurumlarının 2 yıllık ön lisans programını başarı ile tamamlamış olan öğrenciler girebilir. Bunun dışında açık öğretimden de 2 yıllık bölüm bitirenler DGS'ye girme hakkına sahiptir.

    Dikey Geçiş Sınavına giren öğrenciler başarılı bir puan alırsa herhangi bir yüksek öğretim kurumunda tamamlamış oldukları eğitimi 4 yıla tamamlarlar. Lise mezunu, açık öğretim 4 yıllık lisans mezunu ya da lisans mezunları DGS'ye giremez. DGS sınavı yükseköğretim kurumlarının lisans bölümlerine geçiş yapmak isteyen öğrencilerin girmesi gereken bir sınavdır.

        Dikey Geçiş Sınavı Başvuru Şartları Nelerdir?

        Dikey Geçiş Sınavına girmek için bazı şartlar vardır. DGS'ye girecek olan öğrencilerin meslek yüksek okullarında ya da açık öğretim bölümlerinde 2 yıllık eğitimi tamamlamış olmaları gerekir. Sınava girecekleri senede son sınıfta olan öğrenciler de DGS'ye başvurarak sınava girebilir. Bunun dışında DGS sınavı için öğrencilerden herhangi bir başvuru şartı istenmez.

        Dikey Geçiş Sınavına giren 2 yıllık ön lisans mezunu öğrenciler sınavda başarılı olarak bölümlerini 4 yıla tamamlamak isterler. Bunun için yükseköğretim kurumları başarı puanı ve sıralaması paylaşarak DGS öğrencileri ile paylaşır. DGS sınavına girecek olan öğrencilerin ÖSYM'nin sitesinde başvuru tarihlerini takip etmesi gerekir.

        Başvuru tarihi içinde başvuru gerçekleştirmek ve Sınav ücretini ödemek gerekir. Her sene başvuru tarihi, sınav tarihi ve sınav ücretinde değişiklik olabilir. Bu nedenle öğrencilerin sınav ile ilgili ÖSYM sitesinde açıklanan duyuruları ve haberleri takip etmesi gerekmektedir. Yükseköğretim lisans programına dikey geçiş gerçekleştirmek isteyen her öğrenci DGS'ye başvurabilir.
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        Haberler Haberler Mezun olmadan DGS'ye girebilir mi? DGS sınavında hangi dersler var? Dikey Yerleştirme Sınavı puanı kaç yıl geçerli?
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