Mezun olmadan DGS'ye girebilir mi? DGS sınavında hangi dersler var? Dikey Yerleştirme Sınavı puanı kaç yıl geçerli?

Dikey Geçiş Sınavı Başvuru Şartları Nelerdir?

Dikey Geçiş Sınavına girmek için bazı şartlar vardır. DGS'ye girecek olan öğrencilerin meslek yüksek okullarında ya da açık öğretim bölümlerinde 2 yıllık eğitimi tamamlamış olmaları gerekir. Sınava girecekleri senede son sınıfta olan öğrenciler de DGS'ye başvurarak sınava girebilir. Bunun dışında DGS sınavı için öğrencilerden herhangi bir başvuru şartı istenmez.

Dikey Geçiş Sınavına giren 2 yıllık ön lisans mezunu öğrenciler sınavda başarılı olarak bölümlerini 4 yıla tamamlamak isterler. Bunun için yükseköğretim kurumları başarı puanı ve sıralaması paylaşarak DGS öğrencileri ile paylaşır. DGS sınavına girecek olan öğrencilerin ÖSYM'nin sitesinde başvuru tarihlerini takip etmesi gerekir.

Başvuru tarihi içinde başvuru gerçekleştirmek ve Sınav ücretini ödemek gerekir. Her sene başvuru tarihi, sınav tarihi ve sınav ücretinde değişiklik olabilir. Bu nedenle öğrencilerin sınav ile ilgili ÖSYM sitesinde açıklanan duyuruları ve haberleri takip etmesi gerekmektedir. Yükseköğretim lisans programına dikey geçiş gerçekleştirmek isteyen her öğrenci DGS'ye başvurabilir.