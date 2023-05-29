ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan bir duyuruya göre, 16 Temmuz'da gerçekleştirilecek olan DGS için başvurular bugünden itibaren kabul edilmeye başlandı. Peki, Mezun olmadan DGS'ye girebilir mi? DGS sınavında hangi dersler var? Dikey Yerleştirme Sınavı puanı kaç yıl geçerli? İşte detaylar...
DGS SINAVI KAÇ YIL GEÇERLİ?
Girilen sınavda alınan DGS puanı yalnızca o yıl için geçerlidir. Ertesi yıl tekrar tercihte bulunmak isteyen öğrenci yeniden sınava girmek zorundadır.
MEZUN OLMADAN DGS YE GİRİLİR Mİ?
Mezuniyetten önce DGS'ye giriş yapılabilme durumu mevcuttur. Mezun olmadan DGS'ye girileceği gibi, mezun olduktan sonra da talep edilen herhangi bir yıl içinde sınava girilebilir. Üniversitenin kaç yılda bittiği veya henüz bitmediği bu sınavın koşulları arasında yer almaz.
DGS'ye Kimler Girebilir ve Başvurabilir?
DGS ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavıdır. Dikey Geçiş Sınavına yükseköğretim kurumlarının 2 yıllık ön lisans programını başarı ile tamamlamış olan öğrenciler girebilir. Bunun dışında açık öğretimden de 2 yıllık bölüm bitirenler DGS'ye girme hakkına sahiptir.
Dikey Geçiş Sınavına giren öğrenciler başarılı bir puan alırsa herhangi bir yüksek öğretim kurumunda tamamlamış oldukları eğitimi 4 yıla tamamlarlar. Lise mezunu, açık öğretim 4 yıllık lisans mezunu ya da lisans mezunları DGS'ye giremez. DGS sınavı yükseköğretim kurumlarının lisans bölümlerine geçiş yapmak isteyen öğrencilerin girmesi gereken bir sınavdır.