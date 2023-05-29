İstanbul'un Fethi mesajları, sözleri ve şiirleri! Fatih Sultan Mehmet'in sözleri! İstanbul'un fethine özel kısa uzun coşkulu resimli mesajları!

İSTANBUL'UN FETHİ MESAJLARI, SÖZLERİ VE ŞİİRLERİ!

Peygamber Efendimiz (SAV)'in iltifatına mazhar olarak bize bu güzel İstanbul'u miras bırakan Fatih Sultan Mehmet'i ve O'nun emri altındaki ecdadımızı rahmetle anıyorum, İstanbul'un fethi mübarek olsun."

"Kararan gecelerin sabahı yakın olur, geceler yeni bir var oluşa gebedir. Geceler ki sabahında Feth-i İstanbul vardır. İstanbul'un fethi mübarek olsun."

"Fatih'in Peygamberimiz'in (SAV) müjdesine eriştiği gibi sizinde Resulullah'ın (SAV) şefaatine kavuşmanızı Allah'tan niyaz ediyorum. İstanbul'un fethi kutlu olsun."