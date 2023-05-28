DHA SEÇİM SONUÇLARI CANLI İZLE! 28 Mayıs Demirören Haber Ajansı seçim sonuçları anlık oy SAYIMI CANLI TAKİP! CANLI OY ORANLARI!

2. Tur Cumhurbaşkanlığı Seçimleri için oy verme işlemleri saat 08.00'de başlayıp saat 17.00'de sona erecek. En hızlı, kesintisiz ve canlı bilgiler ile 2. Tur Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları Takvim.com.tr'de olacak! Peki DHA seçim sonuçları canlı nasıl izlenir? İşte 28 Mayıs seçimleri anlık oy SAYIMI CANLI TAKİP! Demirören Haber Ajansı (DHA) canlı izle kesintisiz, HD...
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SEÇİM SONUÇLARI 2023 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Oy kullanma işlemleri 17:00'da tamamlandıktan sonra yurt dışı ve yurt içi oyların sayımına başlanacak. Seçim yasağı kalktıktan sonra YSK tarafından ilk veriler yayınlanacak. Yalnızca cumhurbaşkanı adaylarının bulunduğu oy pusulalarının okunması daha kolay olduğundan sonuçların 14 Mayıs seçimlerine göre daha erken ilan edilmesi bekleniyor.