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    • 28.05.2023 17:50
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    • 28.05.2023 17:50
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    DHA SEÇİM SONUÇLARI CANLI İZLE! 28 Mayıs Demirören Haber Ajansı seçim sonuçları anlık oy SAYIMI CANLI TAKİP! CANLI OY ORANLARI!

    DHA seçim sonuçları canlı yayın ekranı, 28 Mayıs 2023 itibariyle yakından takip edilmeye başlandı. Cumhurbaşkanı seçimi için 2. tur bugün yapılıyor. Türkiye 2. Tur Seçimi için sandık başında! Oy verme işlemi saat 08.00'de başladı. 28 Mayıs seçim sonuçları anlık grafikler, il il, ilçe ilçe ve bölge bölge adayların oy oranları bu adreste! İşte DHA Demirören Haber Ajansı SEÇİM SONUÇLARI CANLI YAYIN İZLE! 28 Mayıs seçimleri anlık oy SAYIMI CANLI TAKİP! DHA canlı izle kesintisiz, HD...

    DHA SEÇİM SONUÇLARI CANLI İZLE!

    2. Tur Cumhurbaşkanlığı Seçimleri için oy verme işlemleri saat 08.00'de başlayıp saat 17.00'de sona erecek. En hızlı, kesintisiz ve canlı bilgiler ile 2. Tur Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları Takvim.com.tr'de olacak! Peki DHA seçim sonuçları canlı nasıl izlenir? İşte 28 Mayıs seçimleri anlık oy SAYIMI CANLI TAKİP! Demirören Haber Ajansı (DHA) canlı izle kesintisiz, HD...

    SEÇİM SONUÇLARI CANLI YAYIN NEREDEN İZLENİR?

    28 Mayıs 2023 ATV, A Haber seçim özel programını kaçırmadan canlı hemen şimdi izlemek işin aşağıdaki linke tıklayınız.

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    A HABER CANLI YAYIN EKRANI

    SEÇİM SONUÇLARI 2023 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Oy kullanma işlemleri 17:00'da tamamlandıktan sonra yurt dışı ve yurt içi oyların sayımına başlanacak. Seçim yasağı kalktıktan sonra YSK tarafından ilk veriler yayınlanacak. Yalnızca cumhurbaşkanı adaylarının bulunduğu oy pusulalarının okunması daha kolay olduğundan sonuçların 14 Mayıs seçimlerine göre daha erken ilan edilmesi bekleniyor.

        ÜLKE GENELİNDE TÜM SANDIKLAR KAPANDI

        14 Mayıs'ta yurt içinde 191 bin 885 sandık kurulmuş, yurt dışındaki sandıklarla birlikte 196 bin 999 sandıkta oy kullanılmıştı. Bugün yurt genelinde kurulan sandıklarda vatandaşlar oy kullanma işlemlerini 08:00 – 17:00 saatleri arasında tamamladı. Türkiye genelinde saat 17:00'de oy kullanma işlemleri tamamlandı ve tüm sandıklar kapandı.

        YSK BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

        ''Sandıklarının kapanmasının ardından açıklamada bulunan Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, oy verme işlemleri esnasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını bildirdi.''
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        Yeni itfaiyeciler göreve böyle hazırlanıyor
        Haberler Haberler DHA SEÇİM SONUÇLARI CANLI İZLE! 28 Mayıs Demirören Haber Ajansı seçim sonuçları anlık oy SAYIMI CANLI TAKİP! CANLI OY ORANLARI!
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