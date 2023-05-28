ANKA KİMİN? ANKA Haber Ajansı sahibi kim? Altan Öymen kimdir, kaç yaşında? ANKA ajansı nerede, hangi ilde?

ALTAN ÖYMEN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Altan Öymen, 1932 yılında Trabzon'da doğmuştur. İlk ve ortaöğrenimini Ankara'da tamamladı. 1955 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirdi. Babasının adı Hıfzırrahman Raşit Öymen'dir. Annesinin adı Nezaket hanımdır. Çerkes asıllı olan Öymen ailesi dedelerinin babası Mehmet Raşit Bey Çeçenistan'dan Trabzon'a göç etmişlerdir. Altan Öymen'nin babası ise Ankara'ya taşınmıştır.

Altan Öymen, Aysel Öymen ile evli ve iki çocuk babasıdır.