ANKA KİMİN? ANKA Haber Ajansı sahibi kim? Altan Öymen kimdir, kaç yaşında? ANKA ajansı nerede, hangi ilde?

Anka Haber Ajansı Türkiye merkezli faaliyet gösteren haber ajansıdır. Peki ANKA Haber Ajansı sahibi kim? Altan Öymen kimdir, kaç yaşında? ANKA ajansı nerede, hangi ilde?
ANKA KİMİN, SAHİBİ KİM?
Altan Öymen tarafından Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Kızılay semtinde 1972 yılında kurulan ajans, sahadan veri toplayarak medya organlarına haber sağlama hizmeti vermektedir.
Türkiye'de habercilik ekolü oluşturan bir kuruluş olarak öne çıkan ANKA 46 yıl aralıksız hizmet sağladıktan sonra 2018 yılının sonlarında kapansa da 2019 İstanbul ara yerel seçimi sürecinde Güneşim Medya çatısı altında yeniden faaliyete geçmiştir..
ALTAN ÖYMEN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?
Altan Öymen, 1932 yılında Trabzon'da doğmuştur. İlk ve ortaöğrenimini Ankara'da tamamladı. 1955 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirdi. Babasının adı Hıfzırrahman Raşit Öymen'dir. Annesinin adı Nezaket hanımdır. Çerkes asıllı olan Öymen ailesi dedelerinin babası Mehmet Raşit Bey Çeçenistan'dan Trabzon'a göç etmişlerdir. Altan Öymen'nin babası ise Ankara'ya taşınmıştır.
Altan Öymen, Aysel Öymen ile evli ve iki çocuk babasıdır.