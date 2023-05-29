Çanlar çalıyor, tehlike kapıda! Tüm belediyelere UYARI geldi: 60 gün sürecek 81 ilin tamamında yarın başlıyor

Aynı konuyla ilgili olarak Hava Forum isimli sosyal medya hesabından yapılan bir paylaşımda ise belediyelere şu uyarıda bulunuldu: "Tüm belediyeler rögar ve mazgal temizliklerini önümüzdeki 60 gün boyunca dikkatli bir şekilde yapmalıdır. Aksiyonlu bir döneme giriyoruz.