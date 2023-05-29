Vav TV İzle
Haberler Trend Çanlar çalıyor, tehlike kapıda! Tüm belediyelere UYARI geldi: 60 gün sürecek 81 ilin tamamında yarın başlıyor

Çanlar çalıyor, tehlike kapıda! Tüm belediyelere UYARI geldi: 60 gün sürecek 81 ilin tamamında yarın başlıyor

Haziran ayının başlamasıyla birlikte Türkiye'nin tüm 81 ilinde ilginç bir uyarı Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapıldı. Kara kışın geri dönüşü bekleniyor ve sağanak yağışlar ülkeyi etkisi altına alacak. Yaz mevsiminde beklenen bu yağışların, normal sıcaklıkların aksine önemli bir etki yapması tahmin ediliyor. Bir aylık yağış miktarının bir saat içinde yağabileceği öngörüsü yapılarak, belediyelere ve vatandaşlara yaz ayları için hazırlık yapmaları konusunda uyarıda bulunuldu.

29.05.2023 20:16 - Son Güncelleme: 29.05.2023 20:16
Çanlar çalıyor, tehlike kapıda! Tüm belediyelere UYARI geldi: 60 gün sürecek 81 ilin tamamında yarın başlıyor

Columbia Üniversitesi tarafından yapılan tahminlere göre, Türkiye'nin normallerin üzerinde yağışlı bir yaz mevsimi geçirmesi bekleniyor. Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda belediyelere yaz ayları için hazırlık yapmaları çağrısında bulundu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Çanlar çalıyor, tehlike kapıda! Tüm belediyelere UYARI geldi: 60 gün sürecek 81 ilin tamamında yarın başlıyor

Ülke genelindeki belediyelere ve vatandaşlara yönelik bir uyarı niteliği taşıyan bu çağrıyla, yaz mevsimine hazırlık yapmanın önemi vurgulandı.

Çanlar çalıyor, tehlike kapıda! Tüm belediyelere UYARI geldi: 60 gün sürecek 81 ilin tamamında yarın başlıyor

Ökten, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Columbia Üniversitesi Türkiye için normallerden daha yağışlı bir yaz mevsimi bekliyor.

Çanlar çalıyor, tehlike kapıda! Tüm belediyelere UYARI geldi: 60 gün sürecek 81 ilin tamamında yarın başlıyor

Dünya modelleri genel olarak bu yönde işaretler veriyor. Yazın yer seviyesi ısındıkça çok daha şiddetli yağış hücreleri oluşacak. Belediyeler yaz mevsimine hazırlığı hızlandırmalı."

Çanlar çalıyor, tehlike kapıda! Tüm belediyelere UYARI geldi: 60 gün sürecek 81 ilin tamamında yarın başlıyor

Aynı konuyla ilgili olarak Hava Forum isimli sosyal medya hesabından yapılan bir paylaşımda ise belediyelere şu uyarıda bulunuldu: "Tüm belediyeler rögar ve mazgal temizliklerini önümüzdeki 60 gün boyunca dikkatli bir şekilde yapmalıdır. Aksiyonlu bir döneme giriyoruz.

SON DAKİKA