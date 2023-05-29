Çanlar çalıyor, tehlike kapıda! Tüm belediyelere UYARI geldi: 60 gün sürecek 81 ilin tamamında yarın başlıyor
Haziran ayının başlamasıyla birlikte Türkiye'nin tüm 81 ilinde ilginç bir uyarı Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapıldı. Kara kışın geri dönüşü bekleniyor ve sağanak yağışlar ülkeyi etkisi altına alacak. Yaz mevsiminde beklenen bu yağışların, normal sıcaklıkların aksine önemli bir etki yapması tahmin ediliyor. Bir aylık yağış miktarının bir saat içinde yağabileceği öngörüsü yapılarak, belediyelere ve vatandaşlara yaz ayları için hazırlık yapmaları konusunda uyarıda bulunuldu.
29.05.2023 20:16 - Son Güncelleme: 29.05.2023 20:16
Columbia Üniversitesi tarafından yapılan tahminlere göre, Türkiye'nin normallerin üzerinde yağışlı bir yaz mevsimi geçirmesi bekleniyor. Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda belediyelere yaz ayları için hazırlık yapmaları çağrısında bulundu.
Ökten, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Columbia Üniversitesi Türkiye için normallerden daha yağışlı bir yaz mevsimi bekliyor.