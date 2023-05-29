1453 yılında Fatih Sultan Mehmet ve Osmanlı ordusunun şanlı zaferiyle sonuçlanan İstanbul'un Fethi, Türk tarihinin en önemli noktalarından birisidir. Bu özel gün özel etkinliklerle kutlanıyor. Öte yandan açık olan yerler merakla araştırılıyor. Peki, 29 Mayıs Pazartesi İstanbul'un Fethi borsa, bankalar, noterler açık mı? Hastaneler ve sağlık ocakları açık mı kapalı mı olacak? İşte o sorunun yanıtı!
BORSA, BANKALAR, NOTERLER AÇIK MI? HASTANELER VE SAĞLIK OCAKLARI AÇIK MI OLACAK?
Hastaneler, eczaneler ve sağlık ocakları resmi tatil günleri dışında da hizmetlerini sürdürmektedir. Resmi tatillerde ise acil sağlık hizmetleri kesintisiz olarak devam etmektedir.
Borsa, bankalar, noterler normal çalışma saatlerinde açık olacak.
İSTANBUL'UN FETHİ HAKKINDA BİLGİLER
Hz. Muhammed'in müjdesine mazhar olan İstanbul, 569 yıl önce 29 Mayıs'ta Fatih Sultan Mehmed'in kumandasındaki Osmanlı Devleti tarafından fethedildi.
Yenikapı kazılarıyla yerleşim tarihi 8 bin yıl öncesi, yani neolitik döneme kadar giden İstanbul, milattan sonra 4. yüzyılda Roma İmparatoru Büyük Konstantin tarafından Doğu Roma İmparatorluğu'nun başkenti olarak seçildi. Kentte 6 yıl boyunca surlar genişletildi, tapınaklar, resmi binalar, saraylar, hamamlar ve hipodrom inşa edildi.
Ortodoks Hristiyanların en önemli merkezi haline gelen İstanbul, Hazreti Muhammed'in "İstanbul (Konstantiniyye) muhakkak fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel komutandır. Onu fetheden ordu ne güzel ordudur." hadisinin ardından İslam dünyası için de fethedilmesi gereken önemli bir şehir olarak adını duyurdu.
İstanbul, İslamiyet'in Orta Doğu'ya hakim olmasıyla Hristiyan dünyasının doğudaki siyasi merkezi oldu. Aynı zamanda Doğu'nun zenginliklerine ulaşma, mukaddes şehir Kudüs'ü ele geçirme gibi ideallerin başlangıç noktası haline gelen İstanbul, 1204'te Haçlı Seferi için yola çıkan Latin istilasına da uğradı.
Gördüğü ilgi nedeniyle İstanbul, Müslümanlar için Batı'nın, Hristiyanlar için ise Doğu'nun eşiği haline geldi.
Hazreti Muhammed'in övgüsüne mazhar olmak için Emeviler döneminde Konstantiniyye'ye 3 büyük sefer düzenlenirken bir diğer sefer ise 781-782'de Abbasiler tarafından gerçekleştirildi. Özellikle bazı sahabelerin de katılımıyla gerçekleşen Muaviye bin Ebu Süfyan komutasındaki ilk İstanbul kuşatması daha sonraki dönemlerde silinmeyecek izler bıraktı.
Hz. Peygamber'i Medine'ye hicreti sırasında evinde misafir eden Ebu Eyyüb el-Ensari'nin bu kuşatmaya katılarak surlar önünde vefatı 1453'teki fethe kadar uzanan yolda İslam dünyası için önemli bir motivasyon kaynağı oldu.