28 Mayıs 2023 Türkiye geneli açılan sandık sayısı ne kadar? Açılan sandık sayısı yüz kaç oldu? 2.tur illere göre canlı anlık güncel veriler...

28 Mayıs tarihinde yapılan Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimleri için heyecan dorukta. Milyonlarca vatandaş, seçim sonuçlarını öğrenmek için anlık olarak paylaşılan verileri takip ediyor. Takvim.com.tr olarak sizlere 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ve adayların oy oranlarını sunuyoruz. Peki, Açılan sandık sayısı yüz kaç oldu? 28 Mayıs 2023 Türkiye geneli açılan sandık sayısı ne kadar? İllere göre canlı anlık güncel veriler haberimizde...
SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sabah 08.00'de başlayan oy kullanma saati 17.00 itibarıyla sona erdi.
AÇILAN SANDIK ORANLARI VE ANLIK TAKİP EKRANI
Türkiye, Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. turu için 28 Mayıs'ta bir kez daha sandıklara gidecek. Ülke genelinde saat 08.00'de başlayacak oy verme işlemi saat 17.00'de sona erecek. Sabah saatlerinden itibaren seçim günü yasakları uygulanıyor.
Buna göre; Seçim yasakları 28 Mayıs 2023 Pazar günü sabah saat 06.00 itibarıyla uygulanmaya başlayacak.
ALKOLLÜ İÇKİ SATIŞI YASAKLANACAK
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından, bir önceki seçim döneminde yapılan duyuruya göre, 28 Mayıs 2023 Pazar günü alkollü içki satışı geçici olarak yasak olacak.
Buna göre; Seçim günü sabah saat 06.00'dan gece 24.00'e kadar alkollü içki satışı yasak olacak.
Seçim günü kahvehane, kıraathane ve internet kafe gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı kalacak. Eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnızca Yemek verilebilecek.