28 Mayıs 2023 Türkiye geneli açılan sandık sayısı ne kadar? Açılan sandık sayısı yüz kaç oldu? 2.tur illere göre canlı anlık güncel veriler...

28 Mayıs tarihinde yapılan Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimleri için heyecan dorukta. Milyonlarca vatandaş, seçim sonuçlarını öğrenmek için anlık olarak paylaşılan verileri takip ediyor. Takvim.com.tr olarak sizlere 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ve adayların oy oranlarını sunuyoruz. Peki, Açılan sandık sayısı yüz kaç oldu? 28 Mayıs 2023 Türkiye geneli açılan sandık sayısı ne kadar? İllere göre canlı anlık güncel veriler haberimizde...