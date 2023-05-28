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    • Haberler
    • 28.05.2023 16:43
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    • 28.05.2023 16:44
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    TRT SEÇİM SONUÇLARI CANLI YAYIN İZLE! 28 Mayıs seçimleri anlık oy SAYIMI CANLI TAKİP! TRT 1 HABER canlı izle kesintisiz, HD...

    TRT seçim sonuçları canlı yayın ekranı, 28 Mayıs 2023 itibariyle yakından takip edilmeye başlandı. Cumhurbaşkanı seçimi için 2. tur bugün yapılıyor. Türkiye 2. Tur Seçimi için sandık başında! Oy verme işlemi saat 08.00'de başladı. 28 Mayıs seçim sonuçları anlık grafikler, il il, ilçe ilçe ve bölge bölge adayların oy oranları bu adreste! İşte TRT SEÇİM SONUÇLARI CANLI YAYIN İZLE! 28 Mayıs seçimleri anlık oy SAYIMI CANLI TAKİP! TRT 1 HABER canlı izle kesintisiz, HD...

    TRT SEÇİM SONUÇLARI CANLI YAYIN İZLE!

    2. Tur Cumhurbaşkanlığı Seçimleri için oy verme işlemleri saat 08.00'de başlayıp saat 17.00'de sona erecek. En hızlı, kesintisiz ve canlı bilgiler ile 2. Tur Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları Takvim.com.tr'de olacak! Peki TRT seçim sonuçları canlı nasıl izlenir? İşte 28 Mayıs seçimleri anlık oy SAYIMI CANLI TAKİP! TRT 1 HABER canlı izle kesintisiz, HD...

    TRT SEÇİM SONUÇLARI CANLI YAYIN NASIL İZLENİR?

    28 Mayıs 2023 TRT seçim özel programını kaçırmadan canlı hemen şimdi izlemek işin aşağıdaki linke tıklayınız.

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    SEÇİM SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

    28 Mayıs 2023 tarihinde oy verme işleminin tamamlanmasından bir saat sonra, saat 18.00'de YSK seçime dair verileri paylaşmaya başlayacak. 18.00 ile 21.00 arasında sadece Yüksek Seçim Kurulu tarafından paylaşılan haberler yayında olacak. 21.00 sonrası tüm yayınlar serbest hale gelecek. YSK bu saati daha erkene taşıyabilecek. Yasaklar kalktıktan sonra seçim sonuçları ise sabah.com.tr'de olacak. Seçim sonuçları, il il ve ilçe ilçe olacak şekilde anlık olarak takip edilebilecek.

        İKİNCİ TURDA BARAJ VAR MI?

        Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci turunda yüzde 50 +1 oy alma zorunluluğu bulunmamaktadır. İkinci tur, ilk turda en çok oy almış iki aday arasında yapılıp geçerli oyların çoğunluğunu alan aday, Cumhurbaşkanı seçilecek. YSK'nın konuya ilişkin açıklaması şöyle:

        "Genel oyla yapılacak seçimde, geçerli oyların salt çoğunluğunu alan aday Cumhurbaşkanı seçilmiş olur. İlk oylamada bu çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamayı izleyen ikinci pazar günü ikinci oylama yapılır. Bu oylamaya, ilk oylamada en çok oy almış bulunan iki aday katılır ve geçerli oyların çoğunluğunu alan aday Cumhurbaşkanı seçilmiş olur."

        YURT DIŞINDA KAÇ SEÇMEN OY KULLANDI?

        Cumhurbaşkanı ikinci tur seçiminde yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemi tamamlandı. YSK, cuma günü saat 23.00 itibarıyla yurt dışı temsilcilikleri ve gümrük kapılarında oy kullanan toplam seçmen sayısının 1 milyon 889 bin 398 olduğunu açıkladı. Gümrük kapılarında saat 17.00'ye kadar oy verme işlemi devam edecek.
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        Yeni itfaiyeciler göreve böyle hazırlanıyor
        Haberler Haberler TRT SEÇİM SONUÇLARI CANLI YAYIN İZLE! 28 Mayıs seçimleri anlık oy SAYIMI CANLI TAKİP! TRT 1 HABER canlı izle kesintisiz, HD...
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