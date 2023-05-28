TRT SEÇİM SONUÇLARI CANLI YAYIN İZLE! 28 Mayıs seçimleri anlık oy SAYIMI CANLI TAKİP! TRT 1 HABER canlı izle kesintisiz, HD...

2. Tur Cumhurbaşkanlığı Seçimleri için oy verme işlemleri saat 08.00'de başlayıp saat 17.00'de sona erecek. En hızlı, kesintisiz ve canlı bilgiler ile 2. Tur Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları Takvim.com.tr'de olacak! Peki TRT seçim sonuçları canlı nasıl izlenir? İşte 28 Mayıs seçimleri anlık oy SAYIMI CANLI TAKİP! TRT 1 HABER canlı izle kesintisiz, HD...
TRT SEÇİM SONUÇLARI CANLI YAYIN NASIL İZLENİR?
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SEÇİM SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
28 Mayıs 2023 tarihinde oy verme işleminin tamamlanmasından bir saat sonra, saat 18.00'de YSK seçime dair verileri paylaşmaya başlayacak. 18.00 ile 21.00 arasında sadece Yüksek Seçim Kurulu tarafından paylaşılan haberler yayında olacak. 21.00 sonrası tüm yayınlar serbest hale gelecek. YSK bu saati daha erkene taşıyabilecek. Yasaklar kalktıktan sonra seçim sonuçları ise sabah.com.tr'de olacak. Seçim sonuçları, il il ve ilçe ilçe olacak şekilde anlık olarak takip edilebilecek.