28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanı seçim sonuçları ne zaman, saat kaçta belli olacak? YSK verileri 2.tur seçim sonuçları açıklanma saati

Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu için geri sayım sona erdi. Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 64 milyonu aşkın seçmenin oyunu almak için yarışıyor. Peki, 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanı seçim sonuçları ne zaman, saat kaçta belli olacak? İşte detaylar...
SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sabah 08.00'de başlayan oy kullanma saati 17.00 itibarıyla sona erecek.
28 Mayıs 2. tur Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları sandıkların kapanması ve yayın yasağının kalkmasının ardından takvim.com.tr'de olacak!
Oy pusulasının bütünlüğünün bozulacak şekilde yırtılması veya koparılması, pusula üzerine mühür dışında veya mühür yerine herhangi bir özel işaretin, isim, imza kaşesi veya parmak izinin basılması da kullanılan oy geçersiz kılacak.Ayrıca, oy pusulasının belirgin bir şekilde karalanması, çizilmesi veya işaretlenmesi, zarftan işaret amacı taşıyan herhangi bir madde çıkması hallerinde de oylar geçersiz sayılacak.
SEÇİM YASAKLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Türkiye, Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. turu için 28 Mayıs'ta bir kez daha sandıklara gidecek. Ülke genelinde saat 08.00'de başlayacak oy verme işlemi saat 17.00'de sona erecek. Sabah saatlerinden itibaren seçim günü yasakları uygulanıyor.
Buna göre; Seçim yasakları 28 Mayıs 2023 Pazar günü sabah saat 06.00 itibarıyla uygulanmaya başlayacak.