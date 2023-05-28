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    • 28.05.2023 16:33
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    • 28.05.2023 16:33
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    28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanı seçim sonuçları ne zaman, saat kaçta belli olacak? YSK verileri 2.tur seçim sonuçları açıklanma saati

    Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları için aramalar son saatlerde hız kazandı. Bu kapsamda "Seçim sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte YSK verileri 2.tur seçim sonuçları...

    takvim.com.tr
    28 Mayıs seçim sonuçları ne zaman belli olacak?

    Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu için geri sayım sona erdi. Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 64 milyonu aşkın seçmenin oyunu almak için yarışıyor. Peki, 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanı seçim sonuçları ne zaman, saat kaçta belli olacak? İşte detaylar...

    SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Sabah 08.00'de başlayan oy kullanma saati 17.00 itibarıyla sona erecek.

    28 Mayıs 2. tur Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları sandıkların kapanması ve yayın yasağının kalkmasının ardından takvim.com.tr'de olacak!

    Oy pusulasının bütünlüğünün bozulacak şekilde yırtılması veya koparılması, pusula üzerine mühür dışında veya mühür yerine herhangi bir özel işaretin, isim, imza kaşesi veya parmak izinin basılması da kullanılan oy geçersiz kılacak.Ayrıca, oy pusulasının belirgin bir şekilde karalanması, çizilmesi veya işaretlenmesi, zarftan işaret amacı taşıyan herhangi bir madde çıkması hallerinde de oylar geçersiz sayılacak.

    SEÇİM YASAKLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    Türkiye, Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. turu için 28 Mayıs'ta bir kez daha sandıklara gidecek. Ülke genelinde saat 08.00'de başlayacak oy verme işlemi saat 17.00'de sona erecek. Sabah saatlerinden itibaren seçim günü yasakları uygulanıyor.

    Buna göre; Seçim yasakları 28 Mayıs 2023 Pazar günü sabah saat 06.00 itibarıyla uygulanmaya başlayacak.

        ALKOLLÜ İÇKİ SATIŞI YASAKLANACAK

        Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından, bir önceki seçim döneminde yapılan duyuruya göre, 28 Mayıs 2023 Pazar günü alkollü içki satışı geçici olarak yasak olacak.

        Buna göre; Seçim günü sabah saat 06.00'dan gece 24.00'e kadar alkollü içki satışı yasak olacak.

        Seçim günü kahvehane, kıraathane ve internet kafe gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı kalacak. Eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnızca Yemek verilebilecek.

        Düğünler ise saat 18.00'den sonra yapılabilecek.

        Yerleşim yerlerinde, emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlar dışında kimse silah taşıyamayacak.

        27 Mayıs'ta saat 18.00'de başlayacak propaganda yasağı 24 saat devam edecek. 28 Mayıs'ta sandıklar kapanana kadar propaganda içeren haber ve yayın yapılamayacak.

        Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise Yüksek Seçim Kurulu'nun seçime ilişkin haber ve tebliğleri yayımlanabilecek.

        Saat 21.00'den sonra bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek
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        Yeni itfaiyeciler göreve böyle hazırlanıyor
        Haberler Haberler 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanı seçim sonuçları ne zaman, saat kaçta belli olacak? YSK verileri 2.tur seçim sonuçları açıklanma saati
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