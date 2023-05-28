Sözde hukukçudan millet iradesine suikast girişimi! Soruşturma yiyince geri vites yaptı

Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylaması için oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 08.00 itibarıyla başladı. Vatandaşlar, Türkiye'nin dört bir yanında demokrasiye omuz vermek için sandığa koştu. Bazı artniyetli çevreler seçim öncesi kirli bir operasyona kalkıştı.
GEÇERSİZ OY GİRİŞİMİ
Sosyal medyada, bir seçmenin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a oy verdiği pusula ve yanında "yerli ve milli muhalefet için Kılıçdaroğlu gitmeli" yazılı not bulunan bir fotoğraf paylaşıldı.
Paylaşımı alıntılayan öğretim üyesi Didem Yılmaz, "Recep Tayyip Erdoğan'a oy verenler, aşağıdaki gibi duygu ve düşüncelerini not edip, oy pusulasıyla birlikte zarfa koyarak kendisine ulaştırmalılar mutlaka." ifadelerini kullandı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Yılmaz'ın, kullanılacak oyu geçersiz kılacak bu hareket için yaptığı paylaşım tepki çekti. Sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyürken Yılmaz'ın görevli olduğu Bahçeşehir Üniversitesi tarafından soruşturma başlatıldı.
BAÜ tarafından yapılan açıklama şu şekilde:
"Üniversitemiz bünyesinde Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Didem Yılmaz'ın kişisel sosyal medya hesabı üzerinden 27.05.2023 günü yaptığı ve 28.05.2023 günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinde oy kullancak vatandaşlara hitaben hukuka ve yürürlükteki seçim mevzuatına aykırı olan söz konusu paylaşıma ilişkin olarak üniversitemiz tarafından ilgili akademik personelimiz hakkında gerekli idari soruşturma başlatılmıştır"
DURUMU KURTARMA ÇABASI
Yılmaz, tepkilerin artması ve soruşturma başlatılması üzerine durumu kurtarmak için bu kez de gerçek dışı bilgiler paylaştı.
Yılmaz Twitter hesabı üzerinden şu ifadelerle paylaşımda bulundu:
"Aşağıda yer alan hukuksal bilgi değil, bunun gibi paylaşılan birçok görsel ardından gördüğüm sonuncusu üzerine konuyla ilgili kendi düşüncem.
Hukuksal bilgi paylaştığımda anayasal ve yasal dayanağı ve gerekiyorsa da ilgili mahkeme kararını mutlaka yazarım.