Sözde hukukçudan millet iradesine suikast girişimi! Soruşturma yiyince geri vites yaptı

Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylaması için oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 08.00 itibarıyla başladı. Vatandaşlar, Türkiye'nin dört bir yanında demokrasiye omuz vermek için sandığa koştu. Bazı artniyetli çevreler seçim öncesi kirli bir operasyona kalkıştı.

GEÇERSİZ OY GİRİŞİMİ

Sosyal medyada, bir seçmenin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a oy verdiği pusula ve yanında "yerli ve milli muhalefet için Kılıçdaroğlu gitmeli" yazılı not bulunan bir fotoğraf paylaşıldı.

Paylaşımı alıntılayan öğretim üyesi Didem Yılmaz, "Recep Tayyip Erdoğan'a oy verenler, aşağıdaki gibi duygu ve düşüncelerini not edip, oy pusulasıyla birlikte zarfa koyarak kendisine ulaştırmalılar mutlaka." ifadelerini kullandı.