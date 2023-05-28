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    • Haberler
    • 28.05.2023 11:22
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    • 28.05.2023 11:49
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    Sözde hukukçudan millet iradesine suikast girişimi! Soruşturma yiyince geri vites yaptı

    Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. turu için sandık başında. Seçmeni aşağılayan ve milli iradeyi sakatlamaya çalışan zihniyet seçimler öncesi sosyal medyada bir kez daha kirli yüzünü gösterdi. Bir seçmenin, "yerli ve milli muhalefet için Kılıçdaroğlu gitmeli" notuyla birlikte Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a oy verdiği pusulayı paylaştığı fotoğrafına, öğretim üyesi Didem Yılmaz'dan skandal bir yorum geldi. Yılmaz, Başkan Erdoğan'a oy verecek kişilere yazdıkları notu zarfın içine atması tavsiyesinde bulundu. Skandalın ardından Yılmaz'ın görevli olduğu Bahçesehir Üniversite tarafından soruşturma başlatıldı. Sosyal medyada da tepkiler çığ gibi büyürken, Yılmaz kendisini kurtarmak adına zarfın içine pusula harici not koymanın oyu geçersiz hale getirmeyeceğini öne sürdü.

    takvim.com.tr
    Sözde hukukçudan millet iradesine suikast girişimi!

    Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylaması için oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 08.00 itibarıyla başladı. Vatandaşlar, Türkiye'nin dört bir yanında demokrasiye omuz vermek için sandığa koştu. Bazı artniyetli çevreler seçim öncesi kirli bir operasyona kalkıştı.

    GEÇERSİZ OY GİRİŞİMİ
    Sosyal medyada, bir seçmenin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a oy verdiği pusula ve yanında "yerli ve milli muhalefet için Kılıçdaroğlu gitmeli" yazılı not bulunan bir fotoğraf paylaşıldı.

    Paylaşımı alıntılayan öğretim üyesi Didem Yılmaz, "Recep Tayyip Erdoğan'a oy verenler, aşağıdaki gibi duygu ve düşüncelerini not edip, oy pusulasıyla birlikte zarfa koyarak kendisine ulaştırmalılar mutlaka." ifadelerini kullandı.

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI
    Yılmaz'ın, kullanılacak oyu geçersiz kılacak bu hareket için yaptığı paylaşım tepki çekti. Sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyürken Yılmaz'ın görevli olduğu Bahçeşehir Üniversitesi tarafından soruşturma başlatıldı.

    BAÜ tarafından yapılan açıklama şu şekilde:
    "Üniversitemiz bünyesinde Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Didem Yılmaz'ın kişisel sosyal medya hesabı üzerinden 27.05.2023 günü yaptığı ve 28.05.2023 günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinde oy kullancak vatandaşlara hitaben hukuka ve yürürlükteki seçim mevzuatına aykırı olan söz konusu paylaşıma ilişkin olarak üniversitemiz tarafından ilgili akademik personelimiz hakkında gerekli idari soruşturma başlatılmıştır"

    DURUMU KURTARMA ÇABASI
    Yılmaz, tepkilerin artması ve soruşturma başlatılması üzerine durumu kurtarmak için bu kez de gerçek dışı bilgiler paylaştı.

    Yılmaz Twitter hesabı üzerinden şu ifadelerle paylaşımda bulundu:
    "Aşağıda yer alan hukuksal bilgi değil, bunun gibi paylaşılan birçok görsel ardından gördüğüm sonuncusu üzerine konuyla ilgili kendi düşüncem.

    Hukuksal bilgi paylaştığımda anayasal ve yasal dayanağı ve gerekiyorsa da ilgili mahkeme kararını mutlaka yazarım.

        Artık herkes geçerli oy ve hesaba katılmayan oy nedir biliyor. (298/100 vd.) Bunu sorgulamıyorum. Ancak bilmeyenler varmış ki çok yorum yapılmış. O zaman yazayım.

        Bir zarfın içinden oy pusulası dışında herhangi bir şey çıkarsa o oy hesaba katılmayan oydur.

        Merak eden için: https://mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=298&MevzuatTur=1&MevzuatTertip=4

        Mahkeme kararı derseniz, bu durum çok yerleşmiş bir YSK içtihadına sahip."

        "BU SAHTEKÂRLIK!"
        Sosyal medyada yer alan tepkilerden bazıları şu şekilde:
        Anayasa ve Hukuk Profesörü(!) Anayasa ve hukuku ayaklarının altına alarak, Seçmenin oyunu yakmak için yalanla vatandaşı kandırıyor.
        Diyor ki; "Oy pusulasının içine not bırakın." Oysa hukuk; oy pusulasının içine başka bir şey koyanın oyu geçersiz sayılır, diyor.

        Koca Anayasa profesörü, meslek etigini Chp trolü olmak için ayaklar altına almış. Yasaları çigneyerek insanları aldatmaya utanmıyor musunuz?

        Bu "şahıs" Türkiye Cumhuriyetinin en değerli üniversitelerinden olan @Bahcesehir 'de Anayasa anabilim dalı öğretim üyesi. Bir akademisyen olarak böyle çocukça şeyler paylaşmak tam Didem'lik bir şey. Derslerde anayasa yerine siyaset konuşandan ne beklersin?! Yazık..

            Bu kadın anayasa hukuku profesörü imiş. Erdoğan'a verilen oyların geçersiz olması için düştüğü duruma, yaptığı yönlendirmeye bakın!
            Su-i kast, hasetlik, çaresizlik ama en çok seçmeni aşağılama var burda. Hukuk okuyan gençlerimizi bu kafaya mı emanet ediyorsunuz! @Bahcesehir

            Didem Yılmaz tepkilerin ardından derin bir sessizliğe büründü.

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            Haberler Haberler Sözde hukukçudan millet iradesine suikast girişimi! Soruşturma yiyince geri vites yaptı
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