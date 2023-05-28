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    • Haberler
    • 28.05.2023 11:48
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    • 28.05.2023 11:48
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    Son dakika: Türkiye 2. tur için sandık başında! Sinan Oğan: Her türlü linç girişimini kınıyorum

    Son dakika haberi... İlk turda ATA İttifakı Cumhurbaşkanı adayı olarak yarışan Sinan Oğan, 2. tur seçiminde Ankara'da oyunu kullandı. Oğan, "Aileme dönük her türlü linç girişimini kınıyorum." ifadelerini kullandı. Oğan, 2. tur yarışında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğini duyurmuştu.

    takvim.com.tr
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    Yeni itfaiyeciler göreve böyle hazırlanıyor
    Haberler Haberler Son dakika: Türkiye 2. tur için sandık başında! Sinan Oğan: Her türlü linç girişimini kınıyorum
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