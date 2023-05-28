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    • 28.05.2023 07:18
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    • 28.05.2023 12:27
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    Türkiye sandık başında! Başkan Recep Tayyip Erdoğan oyunu kullandı

    Türkiye bugün Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimleri için sandık başında. Siyasi parti genel başkanları da oylarını kullanmak için sandığa gidecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan oyunu Üsküdar'da bulunan Saffet Çebi Ortaokulu'nda kullandı. Erdoğan okula gelişinde büyük biri sevgi seli ile karşılandı. Oyunu kullandıktan sonra açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, "Ülkemiz milletimiz için hayırlara vesile olmasını Allah'tan diliyorum. Katılımın da rehavete bulaşmadan gerçekleşmesini de vatandaşlarımızdan rica ediyorum." ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    Başkan Erdoğan oyunu kullandı

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    Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ikinci tur gerçekleştiriliyor. Liderler oy kullanmak için sandık başına gitti.

    BAŞKAN ERDOĞAN ÜSKÜDAR'DA
    Türkiye 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ikinci tur için sandık başında.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tur oylamasında oyunu kullanmak için İstanbul Üsküdar'daki Saffet Çebi Ortaokulu'na geldi.

    Erdoğan eşi Emine Erdoğan ile birlikte oyunu kullandı.

    İşte Erdoğan'ın açıklamaları:
    Şimdi burada partiler yok. Bir metre boyunda oy pusulası yok. Sadece 2 aday söz konusu. İnanıyorum ki çok seri biçimde oylama bitecektir. Ancak Türk demokrasi hayatını cumhurbaşkanlığı seçiminde ilk defa böyle bir oylama şahit olduğumuz vakıa. Ve bu dünya tarihinde yüzde 90'a varan bir katılımla gerçekleşen bir ülke yok. Türkiye demokratik bir mücadelesini en güzel bir şekilde verdi. Ülkemiz milletimiz için hayırlara vesile olmasını Allah'tan diliyorum. Katılımın da rehavete bulaşmadan gerçekleşmesini de vatandaşlarımızdan rica ediyorum.

    Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise Ankara'da Arjantin İlkokulu'nda oyunu kullanacak.

    BAHÇELİ OYUNU KULLANDI
    Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu için oyunu kullandı.

        Partililerle oyunu kullanacağı Anıttepe Ortaokulu'na gelen Bahçeli, 1296 numaralı sandıkta oy verdi.

        Burada görevlilerle selamlaşan Bahçeli, çıkışta basın mensuplarına yaptığı açıklamada,"Yeni yüzyılın ilk seçimi bugün tamamlanmış olmaktadır. Türk milleti olgunluk içerisinde bir seçim dönemi yaşamıştır. Milletimize hayırlı uğurlu olmasını Cenabı Allah'tan niyaz ediyorum. İnşallah hayırlara vesile olacaktır." diye konuştu.

        Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici İstanbul'da,

        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ise Ankara'da oy verecek.

            İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimi için Üsküdar Beylerbeyi'ndeki Hacı Sabancı Anadolu Lisesi'nde oyunu kullandı.

            Akşener, saat 10.00 sıralarında 2127 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Akşener oyunu sandığa atarken, "Hayırlı olsun" dedi. Okul çıkışında Meral Akşener açıklama yaptı.

            Akşener, "Oylarımızı kullandık çok önemli bir seçimin ikinci safhasında. Hepiniz için, hepimiz için önemli. Özellikle gençlerin geleceği açısından çok önemli bir seçimin bu safhasında oylarımızı kullandık. Inşallah ülkemize, milletimize hayırlı olur. Hayırlara vesile olur. Allah inşallah gönlümüzdekini nasip eder" dedi. Akşener, seçim sürecini Ankara'da takip edeceğini söyledi.

            DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Seçimi 2'nci turu için Ankara'da oy kullandı. Babacan, CHP'nin 'sandık güvenlik sistemi'ne 48 bin isim verdiklerini belirterek, "Bütün sandıklarda 6 partinin ortak güvenlik sistemi çalışacak" dedi.

            Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ise İstanbul'da oyunu kullanacak.
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