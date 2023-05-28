Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ikinci tur gerçekleştiriliyor. Liderler oy kullanmak için sandık başına gitti.
BAŞKAN ERDOĞAN ÜSKÜDAR'DA
Türkiye 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ikinci tur için sandık başında.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tur oylamasında oyunu kullanmak için İstanbul Üsküdar'daki Saffet Çebi Ortaokulu'na geldi.
Erdoğan eşi Emine Erdoğan ile birlikte oyunu kullandı.
İşte Erdoğan'ın açıklamaları:
Şimdi burada partiler yok. Bir metre boyunda oy pusulası yok. Sadece 2 aday söz konusu. İnanıyorum ki çok seri biçimde oylama bitecektir. Ancak Türk demokrasi hayatını cumhurbaşkanlığı seçiminde ilk defa böyle bir oylama şahit olduğumuz vakıa. Ve bu dünya tarihinde yüzde 90'a varan bir katılımla gerçekleşen bir ülke yok. Türkiye demokratik bir mücadelesini en güzel bir şekilde verdi. Ülkemiz milletimiz için hayırlara vesile olmasını Allah'tan diliyorum. Katılımın da rehavete bulaşmadan gerçekleşmesini de vatandaşlarımızdan rica ediyorum.
Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise Ankara'da Arjantin İlkokulu'nda oyunu kullanacak.
BAHÇELİ OYUNU KULLANDI
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu için oyunu kullandı.