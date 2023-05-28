Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tur oylamasında oyunu kullanmak için İstanbul Üsküdar'daki Saffet Çebi Ortaokulu'na geldi.

Erdoğan eşi Emine Erdoğan ile birlikte oyunu kullandı.

İşte Erdoğan'ın açıklamaları:

Şimdi burada partiler yok. Bir metre boyunda oy pusulası yok. Sadece 2 aday söz konusu. İnanıyorum ki çok seri biçimde oylama bitecektir. Ancak Türk demokrasi hayatını cumhurbaşkanlığı seçiminde ilk defa böyle bir oylama şahit olduğumuz vakıa. Ve bu dünya tarihinde yüzde 90'a varan bir katılımla gerçekleşen bir ülke yok. Türkiye demokratik bir mücadelesini en güzel bir şekilde verdi. Ülkemiz milletimiz için hayırlara vesile olmasını Allah'tan diliyorum. Katılımın da rehavete bulaşmadan gerçekleşmesini de vatandaşlarımızdan rica ediyorum.