14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı seçiminde adayların salt çoğunluğu alamaması nedeniyle Türkiye, yeni cumhurbaşkanını belirlemek için tekrar sandık başına gitti. Peki, Oy sayımı başladı mı, ne kadar sürecek? 28 Mayıs Cumhurbaşkanı seçimi Oy sayımı ne zaman bitecek? Vatandaşlar oy sayımını izleyebilir mi? İşte merak edilenler...
Yurt içi ve yurt dışında toplam kayıtlı 64 milyondan fazla seçmene, ilk turun ardından yurt içinde 18 yaşını dolduran ve seçmen olmaya hak kazanan 47 bin 523 genç daha eklendi.
OY VERME İŞLEMİ SONA ERDİ
Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu için oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 17.00 itibarıyla sona erdi.
CANLI OY ORANLARI TAKİP EKRANI
İlk turda olduğu gibi ikinci turda da yayın yasağının kalkacağı saati YSK (Yüksek Seçim Kurulu) belirleyecek.
Alınan karara göre, saat 18.00 ile 21.00 arasında YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek.