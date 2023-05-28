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    • 28.05.2023 17:35
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    • 28.05.2023 17:36
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    Oy sayımı başladı mı, ne kadar sürecek? 28 Mayıs Cumhurbaşkanı seçimi oy sayımı ne zaman bitecek? Vatandaşlar oy sayımını izleyebilir mi?

    Oy sayımı hakkında aramalar 28 Mayıs Cumhurbaşkanı seçimi sebebiyle merak ediliyor. 28 Mayıs tarihinde yapılan Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimleri için heyecan dorukta. Milyonlarca vatandaş, seçim sonuçlarını öğrenmek için anlık olarak paylaşılan verileri takip ediyor. Peki, Oy sayımı başladı mı, ne kadar sürecek? 28 Mayıs Cumhurbaşkanı seçimi Oy sayımı ne zaman bitecek? Vatandaşlar oy sayımını izleyebilir mi? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    Oy sayımı başladı mı, ne kadar sürecek?

    14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı seçiminde adayların salt çoğunluğu alamaması nedeniyle Türkiye, yeni cumhurbaşkanını belirlemek için tekrar sandık başına gitti. Peki, Oy sayımı başladı mı, ne kadar sürecek? 28 Mayıs Cumhurbaşkanı seçimi Oy sayımı ne zaman bitecek? Vatandaşlar oy sayımını izleyebilir mi? İşte merak edilenler...

    Yurt içi ve yurt dışında toplam kayıtlı 64 milyondan fazla seçmene, ilk turun ardından yurt içinde 18 yaşını dolduran ve seçmen olmaya hak kazanan 47 bin 523 genç daha eklendi.

    OY VERME İŞLEMİ SONA ERDİ

    Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu için oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 17.00 itibarıyla sona erdi.

    CANLI OY ORANLARI TAKİP EKRANI

    YAYIN YASAĞI SAAT KAÇTA KALKACAK?

    İlk turda olduğu gibi ikinci turda da yayın yasağının kalkacağı saati YSK (Yüksek Seçim Kurulu) belirleyecek.

    Alınan karara göre, saat 18.00 ile 21.00 arasında YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek.

        Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek

        VATANDAŞLAR OY SAYIMINI İZLEYEBİLİR Mİ?

        Geçmiş seçimde YSK'nın yayımladığı bilgilere göre;

        "Oy verme süresinin bitimini takiben kullanılan oyların sayım ve döküm işlemleri açık olarak yapılır. Oy verme yerinde bulunan siyasi parti ve bağımsız adayların müşahitleri ile o sandık bölgesinde kayıtlı seçmenler sandık kurulunun işlerini aksatmayacak şekilde sayım ve döküm işlemlerini izleyebilirler."

        28 MAYIS CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ 2.TUR SEÇİM SONUÇLARI VE OY ORANLARI 2023 SAYFASI
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        Yeni itfaiyeciler göreve böyle hazırlanıyor
        Haberler Haberler Oy sayımı başladı mı, ne kadar sürecek? 28 Mayıs Cumhurbaşkanı seçimi oy sayımı ne zaman bitecek? Vatandaşlar oy sayımını izleyebilir mi?
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