Oy sayımı başladı mı, ne kadar sürecek? 28 Mayıs Cumhurbaşkanı seçimi oy sayımı ne zaman bitecek? Vatandaşlar oy sayımını izleyebilir mi?

Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek

VATANDAŞLAR OY SAYIMINI İZLEYEBİLİR Mİ?

Geçmiş seçimde YSK'nın yayımladığı bilgilere göre;

"Oy verme süresinin bitimini takiben kullanılan oyların sayım ve döküm işlemleri açık olarak yapılır. Oy verme yerinde bulunan siyasi parti ve bağımsız adayların müşahitleri ile o sandık bölgesinde kayıtlı seçmenler sandık kurulunun işlerini aksatmayacak şekilde sayım ve döküm işlemlerini izleyebilirler."

28 MAYIS CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ 2.TUR SEÇİM SONUÇLARI VE OY ORANLARI 2023 SAYFASI