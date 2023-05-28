ATV SEÇİM SONUÇLARI CANLI İZLE! 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimleri anlık oy SAYIMI CANLI TAKİP! Atv Canlı izle kesintisiz, HD...

Konuyla ilgili açıklama yapan Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener "28 Mayıs Pazar günü ikinci turu gerçekleştirmekteyiz. İlk turdaki gibi vatandaşlarımız yoğun ilgi göstermekte. Sonuçların Türk milletine ve demokrasisine hayırlı olmasını diliyorum. Şu ana kadar sıkıntısız devam etmekte. 14 Mayıs'taki seçimlerde adaylarımız ve siyasi partilerin katıldığı seçimlerdi bunda sadece cumhurbaşkanlığı adayları yarıştığı için sonuçların daha hızlı alınacağını düşünmekteyiz. Yayın yasağının hangi saatte kalkacağını kurul değerlendirecek." İfadelerini kullandı.