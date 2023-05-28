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    • Haberler
    • 28.05.2023 19:13
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    • 28.05.2023 19:13
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    Kemal Kılıçdaroğlu kaç seçim kaybetti? Kemal Kılıçdaroğlu istifa mı etti, CHP Genel Başkanlığı görevinden ayrıldı mı?

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açık ara farkla önde kapattığı 28 Mayıs seçimleri sonrası arama motorlarında, "Kemal Kılıçdaroğlu istifa mı etti, CHP Genel Başkanlığı görevinden ayrıldı mı?" soruları merak edildi. Her seçimde bir bahane bularak başarızlığını perdeleyen Kılıçdaroğlu'nun ikinci turdan sonra da istifa edeceği sosyal medyada konuşuluyordu. Peki, Kemal Kılıçdaroğlu kaç seçim kaybetti? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Kemal Kılıçdaroğlu istifa mı etti?

    2.tur seçimleri sonrası arama motorlarında, "Kemal Kılıçdaroğlu istifa mı etti, CHP Genel Başkanlığı görevinden ayrıldı mı?" sorusu merak edildi. İşte detaylar...

    Kemal Kılıçdaroğlu istifa mı etti, CHP Genel Başkanlığı görevinden ayrıldı mı?

    Henüz konu hakkında resmi açıklama gelmedi.

    KEMAL KILIÇDAROĞLU KAÇ DEFA SEÇİM KAYBETTİ?

    1. SEÇİM: 29 MART 2009 YEREL SEÇİMLERİ

    Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu ve yüzde 37 oy aldı. Kemal Kılıçdaroğlu, "Elbette isterdik ki anakent belediye başkanlığını alalım ama bu gerçekleşmedi. Bunun gerçekleşmemesinin bizim başarısızlığımız olarak yorumlanmaması kanısındayım" dedi.

    2. SEÇİM: 12 EYLÜL 2010 YARGI REFORMU REFERANDUMU

    AK Parti yüzde 57.8, CHP yüzde 42.1 oy aldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Yüzde 42'lik sonuç bizim için iyi bir sonuç" dedi.

    3 SEÇİM: 12 HAZİRAN 2011 GENEL SEÇİM ÖNCESİ

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçimden önce açıklamada bulundu ve "Hedefimiz yüzde 40. Alamazsak 'Hadi size eyvallah' deriz, yeni grubumuz gelir" dedi.

        3 SEÇİM: 12 HAZİRAN 2011 GENEL SEÇİM SONRASI

        AK Parti yüzde 49.9, CHP yüzde 25.9 oy aldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "CHP, 12 Eylül darbesinden bu yana en yüksek oyunu almıştır" dedi.

        4 SEÇİM: 30 MART 2014 YEREL SEÇİM

        AK Parti yüzde 45.6, CHP yüzde 27.8 oy aldı.

        CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, istifa sorusu üzerine, "Geçiniz bunları. Beklediğimiz oranda oy almadık. Ama hiçbir zaman yurttaşlarımı suçlamadım" dedi.

        5. SEÇİM: 10 AĞUSTOS 2014 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ

        Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 51.79 oy aldı. CHP'nin de aralarında bulunduğu 14 partinin desteklediği Ekmeleddin İhsanoğlu yüzde 38.44 oy aldı.

        6. SEÇİM: 7 Haziran 2015 Genel Seçim: AK Parti yüzde 40.9, CHP yüzde 25 oy aldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bir dönem kapandı, demokrasi kazandı" dedi.

        7. SEÇİM: 1 Kasım 2015 Genel Seçim: AK Parti yüzde 49.5, CHP yüzde 25.3 oy aldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, istifa sorusu üzerine, "CHP'yi diğer partilere benzetmeyin. Az önce de söyledim. Demokrasiyi bu ülkeye getiren bir partiyiz" dedi.

        8. SEÇİM: 16 Nisan 2017 Anayasa Referandumu: AK Parti yüzde 51.4, "Hayır" cephesi ise yüzde 48.6 oy aldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bu referandum bir gerçeği ortaya çıkardı, toplumun en az yüzde 50'si buna 'Hayır' diyor" dedi.

        9. SEÇİM: 24 HAZİRAN 2018 CUMHURBAŞKANLIĞI VE GENEL SEÇİMLER

        Başkan Recep Tayyip Erdoğan yüzde 52.59, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce yüzde 30.64 oy aldı.

        AK Parti yüzde 42.56, CHP ise yüzde 22.64 oy aldı.

        CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bu seçimin tek kaybedeni vardır, AK Parti" dedi.

        10 SEÇİM: 31 MART 2019 YEREL SEÇİM

        AK Parti yüzde 44,06, CHP yüzde 29,14 oy aldı.

        50+1 FALAN DEĞİL YÜZDE 60

        Seçim sonrası açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı, "50+1 falan değil, en az yüzde 60. Ben yüzde 60 diyorum belki yüzde 70 çıkar" ifadelerini kullanmıştı.

        11 SEÇİM: 14 MAYIS 2023 CUMHURBAŞKANLIĞI VE GENEL SEÇİMLER

        Cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49.50, Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44.89 oy aldı. Genel seçimlerde ise AK Parti yüzde 35.58, CHP yüzde 25.33 oy aldı.

        CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Erdoğan toplumdan beklediği güvenoyunu alamamıştır" iddiasında bulundu. Bilindiği gibi CHP, seçime Deva Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'yle ittifak yaparak girmişti.
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