Son dakika! 28 Mayıs 2023 SEÇİMİ KİM KAZANDI? TÜRKİYE 12. Cumhurbaşkanı kim oldu? 2023 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ oy oranları!

12. CUMHURBAŞKANI KİM OLDU?

28 Mayıs 2023 seçimi sonrası açıklanan verilere göre 12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu. Sandıkların şu ana kadar yüzde 97'si açılırken; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranı yüzde 52.21, Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı ise yüzde 47.79 olarak açıklandı.