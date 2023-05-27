Kemal Kılıçdaroğlu'nun kirli sicili: Çocuklara, torunlara sigorta kıyağı, sülaleye ballı makamlar

10 AYLIK TORUNA SİGORTA

Kılıçdaroğlu, 2007 doğumlu olan ve o dönem henüz 10 aylık olan Duru Nadir'i erken emeklilikten faydalansın diye kanunun yürürlüğe girdiği tarihten (Nisan 2008) iki sene önce sigortalı yaptı.

Kılıçdaroğlu'nun büyük kızı Azime Aslı Kılıçdaroğlu Nadir'in çocuğu Duru Nadir, 29 Nisan 2008 tarihinmde henüz 10 aylıkken sigortalı yapıldı.

Duru Nadir sigortalı olduğunda Kemal Kılıçdaroğlu, Çalışma Bakanlığı'nda Müsteşar Yardımcılığı görevindeydi.

SGK kayıtlarına göre Duru Nadir'in henüz 10 aylıkken bir firmada 2 gün çalıştığı ve 40 TL para kazandığı belirlendi.