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    • Haberler
    • 27.05.2023 17:05
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    • 27.05.2023 17:22
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    Kemal Kılıçdaroğlu'nun kirli sicili: Çocuklara, torunlara sigorta kıyağı, sülaleye ballı makamlar

    Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı seçim kampanyası boyunca AK Parti ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan kirli ve iftira dolu bir siyaset dili kullanmaktan çekinmedi. Ancak Kılıçdaroğlu'nun kişisel geçmişinde birçok skandal yer alıyor. SSK Genel Müdürü olduğu dönemde aile üyelerine yaptığı sigorta oyunu ve sülale torpili peşini bırakmıyor. Kılıçdaroğlu son olarak, torununun küçük yaşta sigortalı yapılması skandalının suçunu, kızının ve damadının üzerine atarak kurtulmaya çalışmıştı.

    takvim.com.tr
    Kemal Kılıçdaroğlu’nun kirli sicili

    Seçim kampanyasını Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve hükümete yönelik saldırgan bir dil üzerine kurgulayan Kemal Kılıçdaroğlu'nun, skandallarla dolu geçmişi peşini bırakmıyor.

    Başkan Erdoğan'a sürekli ailesi üzerinden ithamlarda bulunan Kılıçdaroğlu'nun kendi oğluna, kızına, torununa ve bütün akrabalarına yönelik iltimasları bir kez daha gündemde.

    KIZINI VE DAMADINI SUÇLADI
    Babalatv isimli Youtube programına konuk olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, torununun usulsüz şekilde sigortalı yaptırılmasına ilişkin soruda kızını ve damadını suçladı. Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı: "Benim torunumu sigortalı şansım, istesem de yok. Annesi-babası yapmışsa onu bana yüklemek haksızlık değil mi? Ben mesela işveren değilim. İşveren olsam siz de benim iş yerimde çalışsanız sigortalı yapmak zorundayım. Ama siz başka bir yerde iseniz benim sizi sigortalı yapma şansım zaten istesem de yok. Eğer sigortalı yapılmışsa anneye, babaya sormak lazım. Hangi gerekçeyle siz bunu sigortalı yaptınız? Dolayısıyla orada beni suçlamak biraz haksızlık olmaz mı? Bir hata varsa hatayı niye inkar edeyim?"

    10 AYLIK TORUNA SİGORTA
    Kılıçdaroğlu, 2007 doğumlu olan ve o dönem henüz 10 aylık olan Duru Nadir'i erken emeklilikten faydalansın diye kanunun yürürlüğe girdiği tarihten (Nisan 2008) iki sene önce sigortalı yaptı.

    Kılıçdaroğlu'nun büyük kızı Azime Aslı Kılıçdaroğlu Nadir'in çocuğu Duru Nadir, 29 Nisan 2008 tarihinmde henüz 10 aylıkken sigortalı yapıldı.

    Duru Nadir sigortalı olduğunda Kemal Kılıçdaroğlu, Çalışma Bakanlığı'nda Müsteşar Yardımcılığı görevindeydi.

    SGK kayıtlarına göre Duru Nadir'in henüz 10 aylıkken bir firmada 2 gün çalıştığı ve 40 TL para kazandığı belirlendi.

    Skandal 2009 yılında patlak verdi.

    10 aylık torununa sigorta yapılması sahtekarlığıyla ilgili Kılıçdaroğlu o dönem, "Torunumun sigortalı olması etik değil. Yapılan yanlış. Ama bu benim torunumu sevme hakkımı elimden almaz" diyerek adeta milletin aklıyla alay etti.

    Kılıçdaroğlu'nun kundaklık çağında iş yapıyormuş gibi gösterilerek sigorta girişi yapılan torunu Duru Nadir şimdi 16 yaşında. Kemal Kılıçdaroğlu, torunu Duru ile LGS sınavına girmeden önce birlikte kameralara poz vermiş ve sosyal medya hesabında yayınlamıştı.

        Türkiye'de 4857 Sayılı İş Kanunu'nun 71. maddesine göre, 15 yaşını doldurmamış çocukların çalıştırılması yasak. Çocukları çalıştırma yasağına uymayan veya gece işlerinde çalıştıranlar için idari para cezası uygulanıyor. Ülkemizde 10 aylıkken bir iş yerinde çalışıyormuş gibi gösterilen Kılıçdaroğlu'nun torunundan başka hiçkimse yok.

        OĞLU DA 'KIYAK' SİGORTALI:
        Kemal Kılıçdaroğlu'nun "şanslı" torununun yanı sıra "marifetli" oğlu da SGK kayıtlarına göre küçük yaşta sigortalı olarak işe girdi.

        Oğul Kerem Kılıçdaroğlu, 14 yaşında ve henüz ilköğretim okulu dönemindeyken üstelik Ankara'da ikamet ediyorken, İstanbul'daki bir firmada çalıştı! Tesadüf, o dönemde de Kemal Kılıçdaroğlu, Çalışma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı'ydı…

        SGK kayıtlarına göre Kemal Kılıçdaroğlu'nun 1983 doğumlu oğlu Kerem, 1997 yılında Ankara'da okula devam ettiği sırada İstanbul'da faaliyet gösteren Ekinciler Holding'te sigortalı olarak çalışıyor gösterildi.

        "Marifetli çocuk" Kerem Kılıçdaroğlu'nun 1997/1 döneminde 60 gün, 1997/2 döneminde ise 1 gün sigortası ödendi.

        1 Mart 1997'de şirkette çalışmaya başladığı 14'lük sigortalı Kerem Kılıçdaroğlu, 1 Mayıs 1997'de işten ayrıldı olarak gösterildi. Kerem Kılıçdaroğlu 1997 yılında ilköğretim okulu son sınıf öğrencisiydi.

        KIZINA YİNE AYNI ŞİRKETTEN KIYAK SİGORTA
        Kılıçdaroğlu'nun "kıyak sigorta" listesinde sadece torunu ve oğlu yok.

        Kemal Kılıçdaroğlu'nun kızı Zeynep Kılıçdaroğlu, henüz 17 yaşında iken Ekinciler Holding'de sigortalatıldı. 10 Haziran 1996'da işe giriş yapmış gibi gösterilen lise öğrencisi Zeynep, şirkette 1 ay çalışıyor gibi gösterilerek çıkışı yapıldı.

            Zeynep Kılıçdaroğlu şimdi 44 yaşında ve emekli.

            DURU'NUN ANNESİNE ERKEN SİGORTA
            Kılıçdaroğlu'nun torununun annesi Azime Aslı'nın yolu da Ekinciler Holding'ten geçti. 1976 doğumlu Azime Aslı Kılıçdaroğlu, 19 yaşındayken 1 Nisan 1995'te Ekinciler Holding'te işe girdi. Aslı Kılıçdaroğlu, bir ay sonra işten ayrıldı.

            Azime Aslı Kılıçdaroğlu şimdi 47 yaşında ve emekli.

            KILIÇDAROĞLU'NUN 3 ÇOCUĞU DA EMEKLİ
            Çocuk ve genç yaşta sigorta girişi olan 40 yaşındaki Kerem Kılıçdaroğlu, 44 yaşındaki Zeynep Kılıçdaroğlu ve 47 yaşındaki Azime Aslı Kılıçdaroğlu, sigorta girişleri 1999 yılından önce yapılmış olduğu için EYT düzenlemesinden yararlanarak emeklilik hakkı elde etti.

            AKRABALARI SINAVSIZ ŞEKİLDE SSK'YA DOLDU
            Kızına, oğluna, torununa sigorta iltimasıyla anılan Kılıçdaroğlu, yakın akrabalarını da es geçmedi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun 1992-1999 arası SSK Genel Müdürlüğü döneminde 70 akrabası torpille işe girdi.

            Kılıçdaroğlu, eski soyismi olan Karabulut soyadını taşıyan 31 akrabasını sınavsız olarak SSK'da göreve başlattı.

                Kılıçdaroğlu'nun annesinin soyadı Gündüz'ü taşıyan 26 akrabası SSK'ya yerleştirildi.

                Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun evlenmeden önceki soyadı Düzgün'ü taşıyan 13 akrabası SSK'da işe başladı.

                Bahse konu 70 akrabanın tamamı Kılıçdaroğlu döneminde hemşire, laborant, ebe, hasta bakıcı ve şoför olarak SSK'ya yerleştirildi.

                AKRABALARINI SINAVSIZ AÇIKTAN ATADI
                7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, SSK Genel Müdürlüğü yaptığı süreçte ana tarafından baba tarafına, eşinin akrabalarına… birçok yakınını sınavsız bir şekilde atadı.



                KARABULUT SOYADINA DİKKAT
                Bilindiği üzere Kılıçdaroğlu'nun eski soyadı Karabulut… Bay Bay Kemal, Karabulut soyadına sahip akrabalarını kuruma açıktan atadı.



                Fotoğrafta: Karabulut soyadına sahip olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun (Karabulut) sınavsız atadığı akrabaları



                Fotoğrafta: Gündüz soyadına sahip olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun sınavsız atadığı anne tarafından akrabaları

                'GÜNDÜZ'LERİ DE ES GEÇMEMİŞ!
                Kılıçdaroğlu'nun merhum annesi Yemuş Kılıçdaroğlu'nun soyadı Gündüz… O dönemin SSK Genel Müdürü olan CHP lideri, 'Gündüz'leri de es geçmemiş.




                Fotoğrafta: Kılıçdaroğlu'nun 'Düzgün' soyadına mensup yakınlarından oluşan atama listesi

                CHP lideri kendi döneminde yapılan personel alımı ile ilgili usulsüzlükleri yine kendi döneminde kendi onayıyla işlemden kaldırmıştır.



                KENDİ YAZDI KENDİ ONAYLADI: YANDAŞLARINI SINAVSIZ İŞE ALDI
                Aynı Kılıçdaroğlu işsizliğin had safhada olduğu bir dönemde SSK'da iş için yeterli başvuru bulunmadığı gerekçesiyle kendi adamlarına hazırlattığı raporu kendisi onaylamış, buna istinaden kendi yandaşlarını sınavsız olarak işe aldı.

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                Haberler Haberler Kemal Kılıçdaroğlu'nun kirli sicili: Çocuklara, torunlara sigorta kıyağı, sülaleye ballı makamlar
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