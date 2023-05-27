Kemal Kılıçdaroğlu'nun kirli sicili: Çocuklara, torunlara sigorta kıyağı, sülaleye ballı makamlar

Seçim kampanyasını Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve hükümete yönelik saldırgan bir dil üzerine kurgulayan Kemal Kılıçdaroğlu'nun, skandallarla dolu geçmişi peşini bırakmıyor.
Başkan Erdoğan'a sürekli ailesi üzerinden ithamlarda bulunan Kılıçdaroğlu'nun kendi oğluna, kızına, torununa ve bütün akrabalarına yönelik iltimasları bir kez daha gündemde.
KIZINI VE DAMADINI SUÇLADI
Babalatv isimli Youtube programına konuk olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, torununun usulsüz şekilde sigortalı yaptırılmasına ilişkin soruda kızını ve damadını suçladı. Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı: "Benim torunumu sigortalı şansım, istesem de yok. Annesi-babası yapmışsa onu bana yüklemek haksızlık değil mi? Ben mesela işveren değilim. İşveren olsam siz de benim iş yerimde çalışsanız sigortalı yapmak zorundayım. Ama siz başka bir yerde iseniz benim sizi sigortalı yapma şansım zaten istesem de yok. Eğer sigortalı yapılmışsa anneye, babaya sormak lazım. Hangi gerekçeyle siz bunu sigortalı yaptınız? Dolayısıyla orada beni suçlamak biraz haksızlık olmaz mı? Bir hata varsa hatayı niye inkar edeyim?"
10 AYLIK TORUNA SİGORTA
Kılıçdaroğlu, 2007 doğumlu olan ve o dönem henüz 10 aylık olan Duru Nadir'i erken emeklilikten faydalansın diye kanunun yürürlüğe girdiği tarihten (Nisan 2008) iki sene önce sigortalı yaptı.
Kılıçdaroğlu'nun büyük kızı Azime Aslı Kılıçdaroğlu Nadir'in çocuğu Duru Nadir, 29 Nisan 2008 tarihinmde henüz 10 aylıkken sigortalı yapıldı.
Duru Nadir sigortalı olduğunda Kemal Kılıçdaroğlu, Çalışma Bakanlığı'nda Müsteşar Yardımcılığı görevindeydi.
SGK kayıtlarına göre Duru Nadir'in henüz 10 aylıkken bir firmada 2 gün çalıştığı ve 40 TL para kazandığı belirlendi.
Skandal 2009 yılında patlak verdi.
10 aylık torununa sigorta yapılması sahtekarlığıyla ilgili Kılıçdaroğlu o dönem, "Torunumun sigortalı olması etik değil. Yapılan yanlış. Ama bu benim torunumu sevme hakkımı elimden almaz" diyerek adeta milletin aklıyla alay etti.
Kılıçdaroğlu'nun kundaklık çağında iş yapıyormuş gibi gösterilerek sigorta girişi yapılan torunu Duru Nadir şimdi 16 yaşında. Kemal Kılıçdaroğlu, torunu Duru ile LGS sınavına girmeden önce birlikte kameralara poz vermiş ve sosyal medya hesabında yayınlamıştı.