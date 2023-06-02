AÖF final sınavları online mı, yüz yüze mi olacak? Yaz okulu sınav tarihleri... AÖF final sınavları ne zaman, ayın kaçında?

AÖF final tarihleri hakkında aramalar hız kazandı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2022-2023 Öğretim Yılı sınavları hakkında beklenen açıklama geldi. Peki, AÖF final sınavları ne zaman, ayın kaçında? AÖF final sınavları online mı, yüz yüze mi olacak? İşte detaylar...
AÖF FİNAL SINAVLARI ONLİNE MI OLACAK, YÜZ YÜZE Mİ?
Anadolu Üniversitesi AÖF bahar dönemi dönem sonu sınavları çevrimiçi (online) olarak esinav.anadolu.edu.tr adresi üzerinden yapılacak.
AÖF YAZ OKULU SINAV TARİHLERİ
AÖF yaz okulu 3 Temmuz - 19 Ağustos 2023 tarihleri arasında olacak.
AÖF yaz okulu sınavı ise 19 Ağustos 2023 tarihinde gerçekleştirilecek.