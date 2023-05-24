Cristiano Ronaldo Müslüman mı oluyor? Al Nassr - Al Shabab maçında secdeye yattı! Cristiano Ronaldo dini ne?

Suudi Arabistan Profesyonel Futbol Ligi'nin 28. haftasında Al-Nassr ile Al-Shabab karşı karşıya geldi.B Başkent Riyad'da oynanan mücadelede Al-Nassr, 2-0 yenik duruma düştüğü maçtan 3-2 galip ayrılarak şampiyonluk şansını son 2 maça taşıdı.
RONALDO SECDEYE GİTTİ, TAKIM ARKADAŞI ALKIŞLADI
Cristiano Ronaldo, Al-Shabab ağlarına gönderdiği kritik golün ardından çoğunluğu müslüman olan takım arkadaşlarının ısrarıyla secdeye gitti. Takım arkadaşları, Portekizli futbolcunun bu gol sevincine alkışlarla karşılık verdi. O anlar sosyal medyada gündem oldu.
FİLİSTİN HASSASİYETİ TAKDİR TOPLUYOR
Cristiano Ronaldo, Filistin'e yaptığı yardımlar ve İsrail'e gösterdiği tepkiler sebebiyle daha önce de İslam dünyasının kalbini fethetmişti. Filistin'e milyonlarca dolar değerinde maddi yardımda bulunan Portekizli oyuncu ayrıca İsrail ile oynanan milli maçta İsrailli rakibine formasını vermeyi reddetmişti.