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    • 24.05.2023 15:38
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    Cristiano Ronaldo Müslüman mı oluyor? Al Nassr - Al Shabab maçında secdeye yattı! Cristiano Ronaldo dini ne?

    Suudi Arabistan Profesyonel Futbol Ligi ekiplerinden Al-Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo, Al-Shabab maçında attığı gol sonrası secdeye gitti. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Cristiano Ronaldo Müslüman mı oldu sorusu yer alıyor. Peki, Cristiano Ronaldo Müslüman mı? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Cristiano Ronaldo, Müslüman mı?

    Suudi Arabistan Profesyonel Futbol Ligi'nin 28. haftasında Al-Nassr ile Al-Shabab karşı karşıya geldi.B Başkent Riyad'da oynanan mücadelede Al-Nassr, 2-0 yenik duruma düştüğü maçtan 3-2 galip ayrılarak şampiyonluk şansını son 2 maça taşıdı.

    RONALDO SECDEYE GİTTİ, TAKIM ARKADAŞI ALKIŞLADI

    Cristiano Ronaldo, Al-Shabab ağlarına gönderdiği kritik golün ardından çoğunluğu müslüman olan takım arkadaşlarının ısrarıyla secdeye gitti. Takım arkadaşları, Portekizli futbolcunun bu gol sevincine alkışlarla karşılık verdi. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

    FİLİSTİN HASSASİYETİ TAKDİR TOPLUYOR

    Cristiano Ronaldo, Filistin'e yaptığı yardımlar ve İsrail'e gösterdiği tepkiler sebebiyle daha önce de İslam dünyasının kalbini fethetmişti. Filistin'e milyonlarca dolar değerinde maddi yardımda bulunan Portekizli oyuncu ayrıca İsrail ile oynanan milli maçta İsrailli rakibine formasını vermeyi reddetmişti.

        38 yaşındaki futbolcunun, EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası öncesinde düzenlenen basın toplantısında dünyaca ünlü içeçek firmasının ürünlerini masadan kaldırarak, "Su için" demesi de protesto olarak yorumlanmıştı.

        RONALDO MÜSLÜMAN MI OLUYOR?

        Tüm bu yaşananlar sonrası 'Ronaldo Müslüman mı oluyor?' sorularını gündeme geldi. Çoğu futbolsever tarafından dünyanın en iyi futbolcusu olarak kabul edilen Ronaldo, transfer olduğu Al Nassr takımında da istatistiki açıdan üst düzeyde.

        ARKADAŞLARINA JEST Mİ YAPMAK İSTEDİ?

        Takımın birçok oyuncusunun Müslüman olmasından dolayı Ronaldo'nun secde etmesi hoş karşılandı. Ronaldo'yu tebrik eden takım arkadaşları büyük mutluluk yaşadı.

            CRISTIANO RONALDO'NUN DİNİ NE?

            Ronaldo'dan dini hakkında kendisinin yaptığı bir açıklamama bulunmamakla beraber ülkesi Portekiz'de yaygın olan Hristiyanlık dininin Katolik mezhebine bağlı olduğu tahmin edilmektedir.
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            Haberler Haberler Cristiano Ronaldo Müslüman mı oluyor? Al Nassr - Al Shabab maçında secdeye yattı! Cristiano Ronaldo dini ne?
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