Cristiano Ronaldo Müslüman mı oluyor? Al Nassr - Al Shabab maçında secdeye yattı! Cristiano Ronaldo dini ne?

RONALDO MÜSLÜMAN MI OLUYOR?

Tüm bu yaşananlar sonrası 'Ronaldo Müslüman mı oluyor?' sorularını gündeme geldi. Çoğu futbolsever tarafından dünyanın en iyi futbolcusu olarak kabul edilen Ronaldo, transfer olduğu Al Nassr takımında da istatistiki açıdan üst düzeyde.