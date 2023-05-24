Fenerbahçe - Sivasspor CANLI MAÇ İZLE! FB - Sivasspor ZTK Yarı Final maçı canlı izle, bedava, kesintisiz, şifresiz! A SPOR Canlı Yayın HD-4K

Fenerbahçe-Sivasspor maçı canlı takibini www.takvim.com.tr'den yapabilirsiniz.
Bu akşam Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak Fenerbahçe-Sivasspor maçı A Spor'dan naklen yayınlanacak. Volkan Bayarslan'ın yöneteceği karşılaşmanın canlı skor takibi haberimizde olacak.
MAÇIN CANLI YAYIN EKRANI
İLK 11'LER
Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Ferdi, Samet, Szalai, Peres, Arao, Zajc, İrfan, Arda, Valencia, Batshuayi
Sivasspor: Ali Şaşal, Robin Yalçın, Caner, Goutas, Uğur, Cofie, Ulvestad, Charisis, Saiz, Gradel, James
Fenerbahçe - Sivasspor maçının VAR'ı Alper Ulusoy
Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fenerbahçe'nin, bu akşam Sivasspor'u konuk edeceği mücadelenin Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Alper Ulusoy oldu.
Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında Fenerbahçe ile Sivasspor, bu akşam Ülker Stadyumu'nda karşılaşacak. Saat 20.30'da başlayacak mücadelede hakem Volkan Bayarslan düdük çalacak. Bayarslan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Serkan Ok yapacak. Maçın dördüncü hakemi Murat Erdoğan olacak. Müsabakada VAR koltuğunda ise Alper Ulusoy oturacak. Ulusoy'a, AVAR'da Suat Arslanboğa ve Erdem Bayık eşlik edecek.