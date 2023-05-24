Fenerbahçe - Sivasspor CANLI MAÇ İZLE! FB - Sivasspor ZTK Yarı Final maçı canlı izle, bedava, kesintisiz, şifresiz! A SPOR Canlı Yayın HD-4K

Rıza Çalımbay'ın hedefi destan yazmak

Rıza Çalımbay, 2019'dan beri başında olduğu Sivasspor'a önce tarihinin ilk Türkiye Kupası'nı kazandırdı. Tecrübeli hoca bu sezon da Yiğidolar'ı ilk kez Avrupa'da, Konferans Ligi'nden gruptan çıkardı. Üstelik lider olarak! Çalımbay, şimdi bir kez daha destan yazmanın peşinde. Başarılı teknik adam, önce Fenerbahçe'yi elemek ardından finalde galip gelip üst üste ikinci kez Türkiye Kupası zaferi kazanmanın hesaplarını yapıyor. Bu gerçekleşirse, Sivas peş peşe 4. kez Avrupa'ya gidecek!

5 maçın 3'ü Volkan Bayarslan'la

Merkez Hakem Kurulu, bugün Fenerbahçe ile Sivasspor arasında oynanacak Türkiye Kupası Yarı Final'indeki rövanş maçına Volkan Bayarslan'ı atadı. Yardımcı hakemler ise Ceyhun Sesigüzel ve Serkan Ok oldu. Bayarslan, kupada daha önce SarıLacivertliler'in İstanbulspor'u 3-1 ve Kayserispor'u 4-1 mağlup ettiği karşılaşmalarda da düdük çalmıştı. Böylece Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası'nda bu sezon oynayacağı 5. maçta 3. kez Volkan Bayarslan görev yapmış olacak.