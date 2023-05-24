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    • 24.05.2023 19:25
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    • 24.05.2023 19:47
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    Fenerbahçe - Sivasspor CANLI MAÇ İZLE! FB - Sivasspor ZTK Yarı Final maçı canlı izle, bedava, kesintisiz, şifresiz! A SPOR Canlı Yayın HD-4K

    Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ikinci maçında son şampiyon Sivasspor'u sahasında konuk ediyor. Sarı- Lacivertliler fibal biletini kapmak istiyor. Taraftarlar heyacanlı maçın canlı yayınını merak edip araştırıyor. İşte A SPOR Canlı Yayın ekranı haberimizde...

    takvim.com.tr
    Fenerbahçe - Sivasspor CANLI MAÇ İZLE!

    Fenerbahçe-Sivasspor maçı canlı takibini www.takvim.com.tr'den yapabilirsiniz.

    Bu akşam Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak Fenerbahçe-Sivasspor maçı A Spor'dan naklen yayınlanacak. Volkan Bayarslan'ın yöneteceği karşılaşmanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

    MAÇIN CANLI YAYIN EKRANI

    ASpor CANLI YAYIN

    İLK 11'LER

    Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Ferdi, Samet, Szalai, Peres, Arao, Zajc, İrfan, Arda, Valencia, Batshuayi

    Sivasspor: Ali Şaşal, Robin Yalçın, Caner, Goutas, Uğur, Cofie, Ulvestad, Charisis, Saiz, Gradel, James

    FENERBAHÇE SİVAS İLK 11'LER BELLİ OLDU I VİDEO İZLE

    Fenerbahçe - Sivasspor maçının VAR'ı Alper Ulusoy

    Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fenerbahçe'nin, bu akşam Sivasspor'u konuk edeceği mücadelenin Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Alper Ulusoy oldu.

    Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında Fenerbahçe ile Sivasspor, bu akşam Ülker Stadyumu'nda karşılaşacak. Saat 20.30'da başlayacak mücadelede hakem Volkan Bayarslan düdük çalacak. Bayarslan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Serkan Ok yapacak. Maçın dördüncü hakemi Murat Erdoğan olacak. Müsabakada VAR koltuğunda ise Alper Ulusoy oturacak. Ulusoy'a, AVAR'da Suat Arslanboğa ve Erdem Bayık eşlik edecek.

        Fenerbahçe yarı finale nasıl geldi?

        Ziraat Türkiye Kupası macerasına 5. turdan başlayan Fenerbahçe, bu turda İstanbulspor'u 3-1 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi. Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden Çaykur Rizespor ile son 16 turunda eşleşen Sarı Lacivertliler, rakibini 2-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. Çeyrek finalde ise Kayserispor'la karşılaşan Jorge Jesus'un ekibi, rakibini 4-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

        Sivasspor yarı finale nasıl geldi?

        Son Türkiye Kupası şampiyonu Sivasspor, kupaya 5. turdan dahil oldu. Bu turda Esenler Erokspor'u 5-2 mağlup ederek son 16 turuna yükselen Kırmızı Beyazlılar, TECO Karacabey Belediyespor'u 3-0 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı. Çeyrek finalde Gaziantep FK ile eşleşen Rıza Çalımbay yönetimindeki Sivas temsilcisi, 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle rakibinin ligden çekilmesinin ardından direkt yarı finale yükseldi.

        Jorge Jesus: Bu kupayı istiyorum

        Portekizli teknik adam, dünkü antrenmanda öğrencilerine bir konuşma yaptı. Türkiye Kupası'nın kendileri için son derece önemli olduğunu vurgulayan JorgeJesus, "Ligde matematiksel olarak şansımız hala sürüyor ancak en yakın hedef Türkiye Kupası. Sezonu boş kapatmayacağız. Önce Sivasspor'u geçip finale çıkalım. Ardından finali de kazanalım. Ben bu kupayı istiyorum. Sizin de istediğinizi biliyorum. Bunu sahada tüm taraftarlarımıza gösterelim" ifadelerini kullandı.

        Rıza Çalımbay'ın hedefi destan yazmak

        Rıza Çalımbay, 2019'dan beri başında olduğu Sivasspor'a önce tarihinin ilk Türkiye Kupası'nı kazandırdı. Tecrübeli hoca bu sezon da Yiğidolar'ı ilk kez Avrupa'da, Konferans Ligi'nden gruptan çıkardı. Üstelik lider olarak! Çalımbay, şimdi bir kez daha destan yazmanın peşinde. Başarılı teknik adam, önce Fenerbahçe'yi elemek ardından finalde galip gelip üst üste ikinci kez Türkiye Kupası zaferi kazanmanın hesaplarını yapıyor. Bu gerçekleşirse, Sivas peş peşe 4. kez Avrupa'ya gidecek!

        5 maçın 3'ü Volkan Bayarslan'la

        Merkez Hakem Kurulu, bugün Fenerbahçe ile Sivasspor arasında oynanacak Türkiye Kupası Yarı Final'indeki rövanş maçına Volkan Bayarslan'ı atadı. Yardımcı hakemler ise Ceyhun Sesigüzel ve Serkan Ok oldu. Bayarslan, kupada daha önce SarıLacivertliler'in İstanbulspor'u 3-1 ve Kayserispor'u 4-1 mağlup ettiği karşılaşmalarda da düdük çalmıştı. Böylece Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası'nda bu sezon oynayacağı 5. maçta 3. kez Volkan Bayarslan görev yapmış olacak.
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        Haberler Haberler Fenerbahçe - Sivasspor CANLI MAÇ İZLE! FB - Sivasspor ZTK Yarı Final maçı canlı izle, bedava, kesintisiz, şifresiz! A SPOR Canlı Yayın HD-4K
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