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    • 24.05.2023 10:24
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    • 24.05.2023 10:40
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    Anayasa Mahkemesi'nden iptal kararı: Pandemi döneminde kesilen cezalar iade edilecek

    Pandemi döneminde sokağa çıkma yasağı ve maske takma zorunluluğu gibi yasakların çiğnenmesi nedeniyle kesilen idari para cezalarının geri ödenmeyeceği yönündeki karar, Anayasa Mahkemesi tarafından bozuldu. Karar ışığından cezaları ödeyen vatandaşlar iade talebinde bulunabilecek.

    AJANSLAR
    Pandemi cezaları iade edilecek

    Anayasa Mahkemesi önemli bir karara imza attı. Koronavirüs pandemisi döneminde kesilen maske takma zorunluluğu ve diğer yasaklara ilişkin kesilen idari para cezaları iade edilecek.

    KURAL İPTAL EDİLDİ
    Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, AYM'ye itirazda bulunan İzmir 4. İdare Mahkemesi, Covid-19 Pandemi döneminde uygulanan idari para cezalarının iade edilemeyeceğine ilişkin kuralı Anayasa Mahkemesi tarafından iptal ettirdi.

    Karara göre, pandemide ödenen maske takma zorunluluğu ve diğer yasaklara ilişkin idari para cezaları geri alınabilecek.

    EŞİTLİK İLKESİ İHLAL EDİLDİ
    Başvuru kararında özetle; idari para cezası düzenlenmesine rağmen henüz tahsil edilmeyen idari para cezalarının tahsilinden vazgeçilirken aynı nedenle tahsil edilmiş olan idari para cezalarının ilgilisine iade edilmemesinin hukuki güvenlik ve öngörülebilirlik ilkelerine aykırı olduğu, aynı nedenden dolayı haklarında idari yaptırım uygulanan kişilerin farklı muameleye tabi tutulması suretiyle eşitlik ilkesinin ihlal edildiği belirtilerek kuralın Anayasa'nın 2. ve 10. maddelerine aykırı olduğu ileri sürüldü.

        OYÇOKLUĞUYLA İPTAL KARARI
        Anayasa Mahkemesi 3/11/2022 tarihli ve 7420 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un geçici 4. maddesinin ikinci cümlesinde yer alan "...tahsil edilmiş olan idari para cezaları iade edilmez." ibaresinin Anayasa'ya aykırı olduğuna ve iptaline oyçokluğyula karar verdi.

        CEZALAR SİLİNMİŞTİ
        Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan tahsilat genel tebliğleri, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve maske başta olmak üzere salgının yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirlere uyulmaması nedeniyle 11 Mart 2020 ile 9 Kasım 2022 tarihleri arasında verilen para cezaları silinmişti.

        İdari para cezasını ödemeyenler için vergi daireleri herhangi bir takipte bulunmayıp cezaları otomatik olarak silme kararı almıştı.

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