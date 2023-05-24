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    • 24.05.2023 10:25
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    • 24.05.2023 10:25
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    Pandemi cezaları ne zaman, nasıl iade edilecek? PANDEMİ CEZALARI PARA İADESİ nasıl alınır? Resmi Gazete'de duyuruldu...

    Koronavirüs döneminde maske takmayanlara verilen cezalar için karara varıldı. Resmi Gazete'de duyurulan karar sonrası konu hakkında araştırmalar hızlandı. arara göre, pandemide ödenen maske takma zorunluluğu ve diğer yasaklara ilişkin idari para cezaları geri alınabilecek. İşte, pandemi cezaları geri iadesi hakkında tüm merak edilenler...

    takvim.com.tr
    Pandemi cezaları ne zaman, nasıl iade edilecek?

    Pandemi döneminde verilen cezaların geri alınabileceğinin belirtilmesiyle konu hakkında araştırmalar hızlandı. İşte detayşar...

    PANDEMİDE ÖDENEN CEZALAR GERİ ALINABİLECEK!

    Kararda, "Anayasa Mahkemesi 3/11/2022 tarihli ve 7420 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un geçici 4. maddesinin ikinci cümlesinde yer alan "...tahsil edilmiş olan idari para cezaları iade edilmez." ibaresinin Anayasa'ya aykırı olduğuna ve İptaline oyçokluğuyla karar verildi" denildi.

    CEZALAR İPTAL EDİLMİŞTİ

    Geçtiğimiz yılın sonlarında Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan tahsilat genel tebliğleri, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

        Tahsilat tebliğine göre, maske başta olmak üzere salgının yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirlere uyulmaması nedeniyle 11 Mart 2020 ile 9 Kasım 2022 tarihleri arasında verilen para cezaları silindi. Ancak, 9 Kasım 2022'den önce yapılmış ceza ödemelerinin iade edilmemesine karar verilmişti.
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        Haberler Haberler Pandemi cezaları ne zaman, nasıl iade edilecek? PANDEMİ CEZALARI PARA İADESİ nasıl alınır? Resmi Gazete'de duyuruldu...
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