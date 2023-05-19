Uzman ve Başöğretmenlik sınav takvimi 2023! MEB Uzman Öğretmenlik başvuru ne zaman? İşte şartları ve kılavuzu!

Uzman ve Başöğretmenlik sınavı ne zaman, başvurular başladı mı, şartları neler soruları Bakan Özer'in açıklamaları sonrası sıkça araştırılmaya başlandı. Uzman ve Başöğretmenlik başvuru ve sınav süreci o tarihte başlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gerçekleştirilecek süreç için takvim açıklandı. Peki Uzman Öğretmenlik sınavı ne zaman yapılacak? MEB Uzman Öğretmenlik başvuru ne zaman, nasıl yapılır, şartları neler, kılavuz yayımlandı mı?
UZMAN ÖĞRETMENLİK VE BAŞÖĞRETMENLİK SINAV BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik takvimi açıklandı. Takvime göre başvurular 30 Mayıs-9 Haziran tarihleri arasında yapılacak.
UZMAN ÖĞRETMENLİK VE BAŞÖĞRETMENLİK SINAVLARI NE ZAMAN?
Uzman Öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavı 19 Kasım'da yapılacak. Sınav sonuçları da 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde ilan edilecek.
Uzman ve Başöğretmenlikle ilgili öğretmenlerin talepleri olduğunu belirten Özer, "İki tane çok ciddi talep vardı. Birincisi, uzman öğretmen olmak için on yıllık kıdem aranıyor şu andaki kanuni düzenlemede, bunun biraz daha düşürülmesi, beş yıla indirilmesiyle ilgili çalışmayı tamamladık.
Yani uzman öğretmenler de artık on yıl beklemeden beş yıl içerisinde bu sürece tabi olacaklar. Bir de kıdem yılı 20 yıl ve üzerinde olan uzman öğretmen arkadaşlarımızın başöğretmen olmak için bekleme süresi olan on yılı kaldıracağız.