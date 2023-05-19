Uzman ve Başöğretmenlik sınav takvimi 2023! MEB Uzman Öğretmenlik başvuru ne zaman? İşte şartları ve kılavuzu!

Uzman ve Başöğretmenlikle ilgili öğretmenlerin talepleri olduğunu belirten Özer, "İki tane çok ciddi talep vardı. Birincisi, uzman öğretmen olmak için on yıllık kıdem aranıyor şu andaki kanuni düzenlemede, bunun biraz daha düşürülmesi, beş yıla indirilmesiyle ilgili çalışmayı tamamladık.

Yani uzman öğretmenler de artık on yıl beklemeden beş yıl içerisinde bu sürece tabi olacaklar. Bir de kıdem yılı 20 yıl ve üzerinde olan uzman öğretmen arkadaşlarımızın başöğretmen olmak için bekleme süresi olan on yılı kaldıracağız.