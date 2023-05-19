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    • 19.05.2023 09:12
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    • 19.05.2023 09:12
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    19 Mayıs Cuma adliyeler açık mı, kapalı mı? 19 Mayıs'ta adliyeler çalışıyor mu, davalara bakılıyor mu? Avukatlar, hakimler, savcılar idari izinli mi?

    19 Mayıs Atatürk'ü 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili tatil haberleri araştırılıyor ve adliyede işi olan vatandaşlar adliyelerin hizmet verip vermediğini merak ediyor. Peki, 19 Mayıs Cuma adliyeler açık mı, kapalı mı? 19 Mayıs'ta adliyeler çalışıyor mu, davalara bakılıyor mu? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    19 Mayıs Cuma adliyeler açık mı, kapalı mı? 19 Mayıs’ta adliyeler çalışıyor mu, davalara bakılıyor mu? Avukatlar, hakimler, savcılar idari izinli mi?

    Resmi tatille birlikte adliyelerin durumu merak ediliyor. Peki, 19 Mayıs Cuma adliyeler açık mı, kapalı mı? 19 Mayıs'ta adliyeler çalışıyor mu, davalara bakılıyor mu? Avukatlar, hakimler, savcılar idari izinli mi? İşte merak edilenler...

    19 MAYIS'TA ADLİYELER AÇIK MI, KAPALI MI?

    19 Mayıs'ta adliyeler kapalı olacak.

    19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatildir. Bu nedenle adliyeler hizmet vermeyecek.

    19 MAYIS'TA ADLİYELER ÇALIŞIYOR MU?

    19 Mayıs'ta adliyeler kapalı olacak. Kamu kurumları tatil olacak. Bankalar, noterler, adliyeler de işlemlerine haftanın ilk iş gününde kaldığı yerden devam edecek.

        2023 RESMİ TATİLLER

        1 Ocak Pazar - 1 GÜN TATİL - Yılbaşı Tatili
        23 Ocak - 12 GÜN TATİL - Sömestr Tatili
        21 Nisan - 3,5 GÜN TATİL - Ramazan Bayramı
        23 Nisan Pazar - 1 GÜN TATİL - Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
        1 Mayıs Pazartesi - 1 GÜN TATİL - Emek ve Dayanışma Günü

        19 Mayıs Cuma - 1 GÜN TATİL - Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
        28 Haziran - 4,5 GÜN TATİL - Kurban Bayramı
        15 Temmuz Cumartesi - 1 GÜN TATİL - Demokrasi Bayramı
        30 Ağustos Çarşamba - 1 GÜN TATİL - Zafer Bayramı
        29 Ekim Pazar - 1 GÜN TATİL - Cumhuriyet Bayramı
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        Haberler Haberler 19 Mayıs Cuma adliyeler açık mı, kapalı mı? 19 Mayıs'ta adliyeler çalışıyor mu, davalara bakılıyor mu? Avukatlar, hakimler, savcılar idari izinli mi?
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