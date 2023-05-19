Resmi tatille birlikte adliyelerin durumu merak ediliyor. Peki, 19 Mayıs Cuma adliyeler açık mı, kapalı mı? 19 Mayıs'ta adliyeler çalışıyor mu, davalara bakılıyor mu? Avukatlar, hakimler, savcılar idari izinli mi? İşte merak edilenler...
19 MAYIS'TA ADLİYELER AÇIK MI, KAPALI MI?
19 Mayıs'ta adliyeler kapalı olacak.
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatildir. Bu nedenle adliyeler hizmet vermeyecek.
19 MAYIS'TA ADLİYELER ÇALIŞIYOR MU?
19 Mayıs'ta adliyeler kapalı olacak. Kamu kurumları tatil olacak. Bankalar, noterler, adliyeler de işlemlerine haftanın ilk iş gününde kaldığı yerden devam edecek.