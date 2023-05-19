Resmi tatille birlikte adliyelerin durumu merak ediliyor. Peki, 19 Mayıs Cuma adliyeler açık mı, kapalı mı? 19 Mayıs'ta adliyeler çalışıyor mu, davalara bakılıyor mu? Avukatlar, hakimler, savcılar idari izinli mi? İşte merak edilenler...