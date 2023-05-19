ÖGG SINAV SONUÇ egm.gov.tr EGM SORGULAMA EKRANI! 19 Mayıs 2023 102. dönem Özel Güvenlik sınav sonuçlarına nasıl bakılır?

Özel Güvenlik 102. Temel Eğitim ve 78. Yenileme Eğitimi Sınavının sonuçları bekleniyor. Nisan ayında gerçekleşen ÖGG sınavı sonrası sonuçların Mayıs ayında açıklanacağı duyurulmuştu. Bu noktada Mayıs ayının ilk haftasından itibaren sonuç sorgulama ekranı sıkça ziyaret ediliyor. Peki 102. dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
ÖGG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınav sonuçlarının bugün (19 Mayıs 2023) açıklanması bekleniyor. Konuya ilişkin bir duyuru geldiğinde haberimizde yer verilecektir.
ÖGG SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
ÖGG sınav sonuçları Özel Güvenlik Daire Başkanlığı'nın internet sitesi üzerinden öğrenilebilecek. Özel güvenlik sınav sonuçlarını görüntülemek için adayların TC Kimlik No ile sorgulama yapması gerekiyor. Güvenlik sınav sonucu linkine tıklayan güvenlik görevlisi adayları, sonra "Temel Eğitim Sınav Sonucu" sayfasına yönlendirilerek bireysel sonuçlarını görüntüleyebilecek.
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ÖZEL GÜVENLİK 103. TEMEL EĞİTİM SINAVI NE ZAMAN?
Özel Güvenlik 103. temel eğitim ve 79. yenileme eğitimi sınavına ait sınav talimatı yayınlandı. Takvime göre bir sonraki ÖGG sınavı 24 Haziran 2023 tarihinde gerçekleşecek. Sınav sorularının ve cevap anahtarları 27 Haziran'da ilan edilecek.
SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL OLACAK?
Silah Farkı sınavına katılan adayların sınavdan başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir.