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    • Haberler
    • 19.05.2023 08:59
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    • 19.05.2023 09:00
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    ÖGG SINAV SONUÇ egm.gov.tr EGM SORGULAMA EKRANI! 19 Mayıs 2023 102. dönem Özel Güvenlik sınav sonuçlarına nasıl bakılır?

    ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman, saat kaçta açıklanacak sorusu adaylar tarafından sıkça araştırılmaya başlandı. Özel Güvenlik 102. Temel Eğitim ve 78. Yenileme Eğitimi Sınavı 30 Nisan Pazar günü yapılmıştı. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirme sonrası ÖGG sınav sonuçları egm.gov.tr adresinden ilan edilecek. Peki 102. dönem Özel Güvenlik sınav sonuçlarına nasıl bakılır 2023? İşte egm.gov.tr adresi ile ÖGG sınav sonuç sorgulama ekranı.

    ÖGG SINAV SONUÇ egm.gov.tr EGM SORGULAMA EKRANI!

    Özel Güvenlik 102. Temel Eğitim ve 78. Yenileme Eğitimi Sınavının sonuçları bekleniyor. Nisan ayında gerçekleşen ÖGG sınavı sonrası sonuçların Mayıs ayında açıklanacağı duyurulmuştu. Bu noktada Mayıs ayının ilk haftasından itibaren sonuç sorgulama ekranı sıkça ziyaret ediliyor. Peki 102. dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

    ÖGG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınav sonuçlarının bugün (19 Mayıs 2023) açıklanması bekleniyor. Konuya ilişkin bir duyuru geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

    ÖGG SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

    ÖGG sınav sonuçları Özel Güvenlik Daire Başkanlığı'nın internet sitesi üzerinden öğrenilebilecek. Özel güvenlik sınav sonuçlarını görüntülemek için adayların TC Kimlik No ile sorgulama yapması gerekiyor. Güvenlik sınav sonucu linkine tıklayan güvenlik görevlisi adayları, sonra "Temel Eğitim Sınav Sonucu" sayfasına yönlendirilerek bireysel sonuçlarını görüntüleyebilecek.

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    ÖZEL GÜVENLİK 103. TEMEL EĞİTİM SINAVI NE ZAMAN?

    Özel Güvenlik 103. temel eğitim ve 79. yenileme eğitimi sınavına ait sınav talimatı yayınlandı. Takvime göre bir sonraki ÖGG sınavı 24 Haziran 2023 tarihinde gerçekleşecek. Sınav sorularının ve cevap anahtarları 27 Haziran'da ilan edilecek.

    SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL OLACAK?

    Silah Farkı sınavına katılan adayların sınavdan başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir.

        Silahsız özel güvenlik temel eğitim sertifikası bulunan kişilerin silahsız yenileme eğitimi ile birlikte silah farkı eğitimi alarak özel güvenlik yenileme sınavına silahlı sınav türünden katılacak adayların başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir. Başarı sağlanamaması durumunda sınav sonucu silahsız olarak değerlendirilecektir.
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        Haberler Haberler ÖGG SINAV SONUÇ egm.gov.tr EGM SORGULAMA EKRANI! 19 Mayıs 2023 102. dönem Özel Güvenlik sınav sonuçlarına nasıl bakılır?
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