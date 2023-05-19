ÖGG SINAV SONUÇ egm.gov.tr EGM SORGULAMA EKRANI! 19 Mayıs 2023 102. dönem Özel Güvenlik sınav sonuçlarına nasıl bakılır?

ÖZEL GÜVENLİK 103. TEMEL EĞİTİM SINAVI NE ZAMAN?

Özel Güvenlik 103. temel eğitim ve 79. yenileme eğitimi sınavına ait sınav talimatı yayınlandı. Takvime göre bir sonraki ÖGG sınavı 24 Haziran 2023 tarihinde gerçekleşecek. Sınav sorularının ve cevap anahtarları 27 Haziran'da ilan edilecek.

SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL OLACAK?

Silah Farkı sınavına katılan adayların sınavdan başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir.