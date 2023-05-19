İstanbul, Ankara 20-21 Mayıs 2023 hafta sonu hava durumu nasıl? Havalar ne zaman ısınacak 2023? Yağmur yağacak mı?

Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte arama motorlarında, "Havalar ne zaman ısınacak?" sorusu araştırılmaya başlandı. Mayıs ayının sonlarına yaklaşırken İstanbul'da sağanak yağış etkili oluyor. Peki, 20-21 Mayıs 2023 hafta sonu hava durumu nasıl? Yağmur yağacak mı? İşte merak edilenler...
Hava sıcaklıklarının ne zaman artacağı merak ediliyor. Sıcaklıkların düşmesi ve yağmur ile kuvvetli rüzgar, ülke genelinde etkisini sürdürüyor. Meteoroloji 5 günlük hava durumu raporunu paylaştı. İşte 18-24 Mayıs tarihleri arası hava durumu tahminleri...
HAVA DURUMU TAHMİNLERİ
Hava sıcaklıkları yurt genelinde geçtiğimiz hafta sonunda artışa geçmişti. Ancak yağışlı havanın etkili olmasıyla beraber hava sıcaklıklarında da azalma bekleniyor.
Meteoroloji'nin 18-24 Mayıs tarihleri için paylaştığı hava durumu raporuna göre: Hava sıcaklıklarının batı kesimlerden başlayarak ülkemiz genelinde azalması ve kuzey, iç ve batı kesimlerde yer yer mevsim normalleri altına düşeceği tahmin ediliyor.