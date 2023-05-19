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    • Eğitim
    • 19.05.2023 23:39
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    • 19.05.2023 23:39
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    LGS sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanacak? MEB LGS 2023 GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA! Tarih verildi..

    LGS giriş belgeleri için araştırmalar hızlandı. Lise sınavı için hazırlanan öğrenciler giriş belgelerinin erişime açılacağı tarihi merak ediyor. MEB'in LGS sınav takvimine göre sınav giriş belgesi ve sonuç tarihi duyuruldu. İşte 2023 LGS giriş belgesinin yayımlanma tarihi...

    takvim.com.tr
    LGS sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanacak?

    MEB tarafından yayımlanan takvime göre, LGS giriş belgelerinin ne zaman duyurulacağı belli oldu. İşte LGS 2023 giriş belgesi yayımlanma tarihi...

    LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

    Ortaokullarda eğitim gören öğrenciler, sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası, alacağı sınav tedbir hizmeti gibi bilgilerin yer adığı sınav yeri belgesi, 26 Mayıs'ta e-Okul Veli Bilgilendirme Sisteminden ilan edilecek.

    LGS GİRİŞ BELGESİ SORGULMA İÇİN TIKLAYINIZ

    LGS'YE NE KADAR KALDI?

    Bu sene milyonlarca öğrencinin katılacağı 2023 LGS sınavı 4 Haziran 2023 tarihinde uygulanacak.

        LGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        4 Haziran'da gerçekleşen Liselere Geçiş Sistemi sınavı ardından sonuçlar ise 26 Haziran'da "https://www.meb.gov.tr" adresinden yayımlanacak.

        2023 LGS AÇ SAAT SÜRECEK?

        Merkezî Sınav 04 Haziran 2023 Pazar günü, yurt içi ve yurt dışında Türkiye saati ile birinci oturum 09.30'da, ikinci oturum 11.30'da yapılacaktır.

        Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın deprem bölgesindeki iller dahil ülke genelinde 4 Haziran 2023'te yapılacağını bildirdi. 2022-2023 eğitim öğretim yılı sonunda Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzu, "www.meb.gov.tr" internet adresinden açıklandı.
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        Haberler Eğitim LGS sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanacak? MEB LGS 2023 GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA! Tarih verildi..
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