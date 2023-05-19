LGS sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanacak? MEB LGS 2023 GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA! Tarih verildi..

MEB tarafından yayımlanan takvime göre, LGS giriş belgelerinin ne zaman duyurulacağı belli oldu. İşte LGS 2023 giriş belgesi yayımlanma tarihi...
LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
Ortaokullarda eğitim gören öğrenciler, sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası, alacağı sınav tedbir hizmeti gibi bilgilerin yer adığı sınav yeri belgesi, 26 Mayıs'ta e-Okul Veli Bilgilendirme Sisteminden ilan edilecek.
LGS'YE NE KADAR KALDI?
Bu sene milyonlarca öğrencinin katılacağı 2023 LGS sınavı 4 Haziran 2023 tarihinde uygulanacak.