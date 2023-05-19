19 Mayıs 2023 Cuma bugün marketler SAAT KAÇTA açılıyor, kapanıyor? 19 Mayıs 2023 AVM'ler açık mı kapalı mı? BİM, A101, ŞOK, Migros...

19 Mayıs 2023 marketler açık mı kapalı mı sorusu en sık aratılanlar arasında yerini aldı. Resmi tatil olması sebebiyle market çalışma saatleri hakkında araştırmalar hızlandı. Peki, 19 Mayıs 2023 marketler açık mı? 19 Mayıs 2023 marketler açık olacak mı? İşte 19 Mayıs market çalışma saatleri...