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    • Haberler
    • 19.05.2023 17:01
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    • 19.05.2023 17:01
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    19 Mayıs 2023 Cuma bugün marketler SAAT KAÇTA açılıyor, kapanıyor? 19 Mayıs 2023 AVM'ler açık mı kapalı mı? BİM, A101, ŞOK, Migros...

    19 Mayıs'ta markete gidip alışveriş yapmayı düşünenler, 19 Mayıs Cuma günü market ve AVM'lerin çalışma saatlerini merak ediyor. İşte marketleirn çalışma saatleri...

    takvim.com.tr
    19 Mayıs 2023 AVM’ler açık mı kapalı mı?

    19 Mayıs 2023 marketler açık mı kapalı mı sorusu en sık aratılanlar arasında yerini aldı. Resmi tatil olması sebebiyle market çalışma saatleri hakkında araştırmalar hızlandı. Peki, 19 Mayıs 2023 marketler açık mı? 19 Mayıs 2023 marketler açık olacak mı? İşte 19 Mayıs market çalışma saatleri...

    19 MAYIS MARKETLER AVM'LER AÇIK MI?

    2023 yılı 19 Mayıs'ta market ve AVM'lerin kapalı olup olmayacağı konusunda henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Ancak marketlerin açık olacağı beklenirken çalışma saatlerinde değişiklilk olma ihtimali de bulunuyor.

    A101 ÇALIŞMA SAATLERİ

    Pandemi sürecinin getirdiği yasaklar ve kısıtlamalar sebebi ile birlikte birçok marketin çalışma saatleri farklılık gösterdi. A101 zincir marketlerine gelen ürünlerin tükenmemesi için vatandaşlar genellikle erken saatlerde mağazayı ziyaret etmeyi tercih ediyor. A101 çalışma saatleri aşağıdaki gibidir.

    Hafta içi ve Hafta sonu:09.00 A101 açılış saatidir.

    Hafta içi ve Hafta sonu: 21.30 A101 kapanış saatidir.

    A101 çalışma saatleri, ülkenin pandemi sürecinde ve resmi tatil vb. özel durumlarda değişiklik gösterebilmektedir.

        BİM ÇALIŞMA SAATLERİ

        BİM çalışma saatleri, hafta içi ve hafta sonu olmak üzere aynı çalışma saatleri geçerlidir.

        BİM her sabah saat 09.00'da açılmaktadır.

        BİM her akşam saat 21.00'de kapanmaktadır.

        BİM marketleri her gün 09.00 - 21.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

        ŞOK ÇALIŞMA SAATLERİ

        ŞOK marketler zinciri Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri 09.00 - 21.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Diğer marketlerde olduğu gibi bazı bölgelerde 10.00 ile 22.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.
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        Haberler Haberler 19 Mayıs 2023 Cuma bugün marketler SAAT KAÇTA açılıyor, kapanıyor? 19 Mayıs 2023 AVM'ler açık mı kapalı mı? BİM, A101, ŞOK, Migros...
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