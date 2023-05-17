Son dakika: Sosyal medyada dezenformasyon! YSK Başkanı Ahmet Yener: Görsellerin YSK ile ilgisi yoktur

Bu süreçte seçmen listelerinin kesinleştirilmesi işlemleri tüm aşamalarda siyasi partilerimizce SİPPORT üzerinden paylaşılmıştır. Seçim sürecinde sandık kurullarımız, kamu görevlisi bir başkan, kamu görevlisi bir üye ve yasal düzenleme uyarınca 5 siyasi partili üye olmak üzere 7 kişiden oluşmaktadır.

"İTİRAZLAR DEĞERLENDİRİLECEKTİR"

Oy verme gününde sandıktan çıkan oy pusulaları, bu kurul huzurunda sayılmakta ve tüm kurul üyelerince ıslak imza ile imza altına alınmaktadır. Sandık sonuç tutanağının bir sureti ilgili siyasi parti temsilcilerine, cumhurbaşkanı aday temsilcilerine ve siyasi partilerin müşahitlerine verilmiştir. İlgili evrakların ilçe seçim kurullarına teslim süreci de aynı yasal düzenlemeler uyarınca siyasi parti temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşmiştir. İlgili mevzuatlar uyarınca sandık kurullarının yapmış olduğu işlemlere karşı ilçe ve il seçim kurullarına yapılacak olan itiraz ve şikayet süreleri de kanunda ve seçim takviminde belirtilmiştir.