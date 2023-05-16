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    • Haberler
    • 16.05.2023 10:51
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    • 16.05.2023 10:51
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    Şırnak’ta 1 teröristin ölü ele geçirildiği operasyonda 3 güvenlik görevlisi yaralandı

    Şırnak Valiliği, dün 1 teröristin etkisiz hale getirildiği Bestler Dereler bölgesinde devam eden operasyonda 3 güvenlik görevlisinin ağır yaralandığını duyurdu. Öte yandan Şırnak'ta 14 bölge, 15 gün süreyle özel güvenlik bölgesi ilan edildi.

    takvim.com.tr
    Bestler-Dereler’de 1 terörist daha sarı torbaya

    Şırnak Bestler - Dereler bölgesinde düzenlenen operasyonda çıkan çatışmada 1 terörist etkisiz hale getirilirken, 3 güvenlik görevlisi de yaralandı.

    HAVA DESTEKLİ OPERASYON!
    Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından Şırnak'ın Bestler/Dereler Aksüt kırsalında, istihbarata dayalı nokta operasyon gerçekleştirildi. Jandarma SİHA, Atak helikopterleri ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı desteğinde, Jandarma Özel Harekat, Jandarma Komando ve güvenlik korucularının katıldığı operasyonda 1 terörist etkisiz hale getirildi.

    Şırnak Valiliği'nin sosyal medya hesabından operasyona ilişkin yapılan açıklamada, "Bestler Dereler bölgesinde 1 teröristin ölü ele geçirildiği operasyonda 3 ağır yaralımız var. Operasyon devam etmektedir" denildi.

    Öte yandan Şırnak Valiliği, bazı alanların 15 gün süreyle özel güvenlik bölgesi ilan edildiğini duyurdu. Şırnak merkez, Cizre, Silopi, Uludere, Güçlükonak ve Beytüşşebap ilçelerinde 14 bölge, 15 gün süreyle özel güvenlik bölgesi ilan edildi.

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    Haberler Haberler Şırnak’ta 1 teröristin ölü ele geçirildiği operasyonda 3 güvenlik görevlisi yaralandı
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