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    • Haberler
    • 14.05.2023 14:34
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    • 14.05.2023 14:34
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    ZAFER PARTİSİ OY ORANLARI 2023! Zafer Partisi kaç Milletvekili çıkardı? 14 Mayıs 2023 İL İL seçim sonuçları ve oy oranları!

    Zafer Partisi oy oranları vatandaşlar tarafından merakla araştırılmaya başlandı. 14 Mayıs Pazar günü oy kullanacak milyonlarca vatandaş hangi partinin, ne kadar oy aldığını sorguluyor. Peki Zafer Partisi oy oranları ne? Zafer Partisi kaç Milletvekili çıkardı? İşte konuya ilişkin son dakika gelişmeler...

    takvim.com.tr
    ZAFER PARTİSİ OY ORANLARI 2023!

    Zafer Partisi oy oranları vatandaşlar tarafından merakla araştırılmaya başlandı. Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri 14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleştirilecek. 64 milyondan fazla seçmenin oy kullanacağı seçimler 08.00 - 17.00 saatler arasında yapılacak.

    ZAFER PARTİSİ SEÇİM SONUÇLARI 2023

    Zafer Partisi seçim sonuçları henüz belli olmadı. Seçim sonuçları açıklanır açıklanmaz detaylar haberimizde yer alacaktır.

    ZAFER PARTİSİ SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    14 Mayıs 2023 tarihinde oy verme işleminin tamamlanmasından bir saat sonra, saat 18.00'de YSK seçime dair verileri paylaşmaya başlayacak.

    18.00 ile 21.00 arasında sadece Yüksek Seçim Kurulu tarafından paylaşılan haberler yayında olacak. 21.00 sonrası tüm yayınlar serbest hale gelecek. YSK bu saati daha erkene taşıyabilecek. Yasaklar kalktıktan sonra seçim sonuçları ise Takvim.com.tr'de olacak.

        SEÇİM GÜNÜ KAPALI YERLER

        Seçim günü saat 06.00'dan gece 24.00'a kadar alkollü içki satışı yasak olacak. Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlar dışında yerleşim yerlerinde kimse silah taşıyamayacak.

        Seçim günü kahvehane, kıraathane ve internet kafe gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı olacak. Eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek. Seçim günü saat 18.00'dan sonra düğünler yapılabilecek.
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        Haberler Haberler ZAFER PARTİSİ OY ORANLARI 2023! Zafer Partisi kaç Milletvekili çıkardı? 14 Mayıs 2023 İL İL seçim sonuçları ve oy oranları!
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