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    • Haberler
    • 14.05.2023 14:34
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    • 14.05.2023 14:34
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    Emek ve Özgürlük İttifakı oy oranları ne? Emek ve Özgürlük İttifakı kaç Milletvekili çıkardı? İşte 14 Mayıs Pazar SEÇİM SONUÇLARI!

    Türkiye Genel Seçimlerine az bir süre kala bir çok soru gündeme geldi. Bu noktada Emek ve Özgürlük İttifakı'nın oy oranı ve kaç milletvekili çıkardığı merak konusu oldu.

    takvim.com.tr
    Emek ve Özgürlük İttifakı oy oranları ne?

    Türkiye Genel Seçimlerine az bir süre kala bir çok soru gündeme geldi. Bu noktada Emek ve Özgürlük İttifakı'nın oy oranı ve kaç milletvekili çıkardığı merak konusu oldu. 64 milyon kişinin oy kullanacağı genel seçimlerde oy kullanma işlemi 08:30'da başlayacak ve saat 17:00'da sona erecek. Peki Emek ve Özgürlük İttifakı oy oranları ne? Emek ve Özgürlük İttifakı kaç Milletvekili çıkardı? İşte 14 Mayıs Pazar 2023 il il seçim sonuçları...

    EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI OY ORANLARI NE?

    Emek ve Özgürlük İttifakı seçim sonuçları henüz belli olmadı. Seçim sonuçları açıklanır açıklanmaz detaylar haberimizde yer alacaktır.

    EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    14 Mayıs 2023 tarihinde oy verme işleminin tamamlanmasından bir saat sonra, saat 18.00'de YSK seçime dair verileri paylaşmaya başlayacak.

    18.00 ile 21.00 arasında sadece Yüksek Seçim Kurulu tarafından paylaşılan haberler yayında olacak. 21.00 sonrası tüm yayınlar serbest hale gelecek. YSK bu saati daha erkene taşıyabilecek. Yasaklar kalktıktan sonra seçim sonuçları ise Takvim.com.tr'de olacak.

        14 MAYIS SEÇİM GÜNÜ YASAKLARI 2023

        298 sayılı Kanunun 79.maddesi gereği; "Oy verme günü, her ne suretle olursa olsun, ispirtolu içki satılması, içkili yerlerle umumi mahallerde her çeşit ispirtolu içki satılması, verilmesi, içilmesi yasaktır. Oy verme günü, bütün umumi eğlence yerleri oy verme süresince kapalı kalır. Eğlence yeri niteliğine haiz lokantalarda yalnız yemek verilir. Oy verme günü, emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka hiçbir kimse, köy, kasaba ve şehirlerde silah taşıyamaz."

        SEÇİM GÜNÜ KAFELER, AVML'ER, EĞLENCE MEKANLARI AÇIK MI, KAPALI MI OLACAK?

        Seçim günü saat 06.00'dan gece 24.00'a kadar alkollü içki satışı yasak olacak. Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlar dışında yerleşim yerlerinde kimse silah taşıyamayacak. Seçim günü kahvehane, kıraathane ve internet kafe gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı olacak. Eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek. Seçim günü saat 18.00'dan sonra düğünler yapılabilecek.

        YSK'nın kararlarına göre saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak. Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek. Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması halinde aynı hükümler 28 Mayıs'ta da uygulanacak. Bir sandıkta oy kullanacak seçmen sayısı il ve ilçelerde 360 ila 380 kişi olacak. Köylerde seçmen sayısının 400'ü aşmaması halinde bir sandıkta oy kullanılabilecek.

        YSK'nın oy verme saatlerine ilişkin kararına göre; Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçiminde oy verme günü olan 14 Mayıs 2023 Pazar günü, Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamaya kalması durumunda ise 28 Mayıs 2023 Pazar günü tüm yurtta oy verme başlangıç ve bitiş saatleri 08.00-17.00 olarak belirlendi.
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        Haberler Haberler Emek ve Özgürlük İttifakı oy oranları ne? Emek ve Özgürlük İttifakı kaç Milletvekili çıkardı? İşte 14 Mayıs Pazar SEÇİM SONUÇLARI!
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