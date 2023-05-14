Türkiye Genel Seçimlerine az bir süre kala bir çok soru gündeme geldi. Bu noktada Emek ve Özgürlük İttifakı'nın oy oranı ve kaç milletvekili çıkardığı merak konusu oldu. 64 milyon kişinin oy kullanacağı genel seçimlerde oy kullanma işlemi 08:30'da başlayacak ve saat 17:00'da sona erecek. Peki Emek ve Özgürlük İttifakı oy oranları ne? Emek ve Özgürlük İttifakı kaç Milletvekili çıkardı? İşte 14 Mayıs Pazar 2023 il il seçim sonuçları...
EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI OY ORANLARI NE?
Emek ve Özgürlük İttifakı seçim sonuçları henüz belli olmadı. Seçim sonuçları açıklanır açıklanmaz detaylar haberimizde yer alacaktır.
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SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
14 Mayıs 2023 tarihinde oy verme işleminin tamamlanmasından bir saat sonra, saat 18.00'de YSK seçime dair verileri paylaşmaya başlayacak.
18.00 ile 21.00 arasında sadece Yüksek Seçim Kurulu tarafından paylaşılan haberler yayında olacak. 21.00 sonrası tüm yayınlar serbest hale gelecek. YSK bu saati daha erkene taşıyabilecek. Yasaklar kalktıktan sonra seçim sonuçları ise Takvim.com.tr'de olacak.