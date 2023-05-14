Genç Parti oy oranları vatandaşlar tarafından merakla araştırılmaya başlandı. 14 Mayıs Pazar günü oy kullanacak milyonlarca vatandaş hangi partinin, ne kadar oy aldığını sorguluyor. Peki Genç Parti oy oranları ne? Genç Parti kaç Milletvekili çıkardı? İşte il il seçim sonuçları ve partilerin oy oranları...
GENÇ PARTİ SEÇİM SONUÇLARI 2023
Genç Parti seçim sonuçları henüz belli olmadı. Seçim sonuçları açıklanır açıklanmaz detaylar haberimizde yer alacaktır.
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SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
14 Mayıs 2023 tarihinde oy verme işleminin tamamlanmasından bir saat sonra, saat 18.00'de YSK seçime dair verileri paylaşmaya başlayacak.
18.00 ile 21.00 arasında sadece Yüksek Seçim Kurulu tarafından paylaşılan haberler yayında olacak. 21.00 sonrası tüm yayınlar serbest hale gelecek. YSK bu saati daha erkene taşıyabilecek. Yasaklar kalktıktan sonra seçim sonuçları ise Takvim.com.tr'de olacak.