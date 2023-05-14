Trabzon Maçka seçim sonuçları! 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim sonucu ve oy oranları, hangi parti ne kadar, yüzde kaç oy aldı?

TRABZON MAÇKA 14 MAYIS SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

?HANGİ OYLAR GEÇERSİZ SAYILACAK

Bu seçimde, cumhurbaşkanının yanı sıra yeni parlamento üyeleri de belirlenecek. Seçmenler, iki oy pusulasını tek zarfa koyarak seç

Oy pusulalarında yırtık, işaret veya yazı olmamasına dikkat edilecek. "TERCİH" veya "EVET" mührü dışında, pusulanın herhangi bir yerine imza atılması veya işaret konulması halinde oy geçersiz sayılacak. Oy pusulalarından başka, zarfa hiçbir şey konulmayacak, aksi halde kullanılan oy geçersiz olacak.

"EVET" ya da "TERCİH" mührü basılmayan, birden fazla ittifaka, aynı ittifakta yer almayan parti veya adaya mühür basılması halinde de oylar geçersiz sayılacak.