Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Haberler
    • 14.05.2023 18:15
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 14.05.2023 18:15
    ABONE OL

    ARTVİN SEÇİM SONUÇLARI 2023! YSK SEÇİM SONUÇLARI ARTVİN oy oranları, hangi parti ne kadar, yüzde kaç oy aldı? İlçe ilçe LİSTE!

    Artvin seçim sonuçları araştırılıyor. 14 Mayıs seçimleri saat 08.00'de başladı ve 17.00'de sona erdi. Oy kullanan milyonlarca vatandaş hangi partinin, ne kadar oy aldığını merak ediyor. 14 Mayıs 2023 Pazar günü Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sandığa gidilmesinin ardından il il seçim sonuçları ortaya çıkmaya başladı. Peki, 14 Mayıs 2023 Artvin seçim sonuçları, oy oranları ne? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    ARTVİN SEÇİM SONUÇLARI 2023!

    Milyonlarca vatandaş Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili sonucunu merak ediyor. 2023 Artvin ilçe ilçe seçim sonuçlarını bu sayfa üzerinden takip edebilirsiniz. Seçim sonuçları en hızlı ve en güvenilir bilgilerle saniye saniye takvim.com.tr'de olacak.

    ARTVİN SEÇİM SONUÇLARI 2023

    Artvin seçim sonuçları belli olduğu an haberimizde yer alacaktır. Tüm sonuçları anbean sizlere aktaracağız.

    ARTVİN 14 MAYIS SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    OYLAR HANGİ HALLERDE GEÇERSİZ SAYILACAK?

    Bu seçimde, cumhurbaşkanının yanı sıra yeni parlamento üyeleri de belirlenecek. Seçmenler, iki oy pusulasını tek zarfa koyarak seçimini yapacak.

    Oy pusulalarında yırtık, işaret veya yazı olmamasına dikkat edilecek. "TERCİH" veya "EVET" mührü dışında, pusulanın herhangi bir yerine imza atılması veya işaret konulması halinde oy geçersiz sayılacak. Oy pusulalarından başka, zarfa hiçbir şey konulmayacak, aksi halde kullanılan oy geçersiz olacak.

    "EVET" ya da "TERCİH" mührü basılmayan, birden fazla ittifaka, aynı ittifakta yer almayan parti veya adaya mühür basılması halinde de oylar geçersiz sayılacak.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    • Paylaş
    • Tweet
    • Paylaş
    • Sitene Ekle
    •  
    Vakıf Katılım
    Haberler Haberler ARTVİN SEÇİM SONUÇLARI 2023! YSK SEÇİM SONUÇLARI ARTVİN oy oranları, hangi parti ne kadar, yüzde kaç oy aldı? İlçe ilçe LİSTE!
        loading
        SON DAKİKA