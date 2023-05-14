İLK SONUÇLAR - AÇILAN SANDIKLAR CANLI İZLE! 14 Mayıs açılan sandık yüzdeleri canlı takip ekranı! 📺Sandık takip sistemi

İlk sonuçlar hakkında aramalar hız kazandı. 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 17.00 itibarıyla sona erdi. Sandıklar açılmaya başlandı. İlk sonuçlar ve açılan sandık yüzdeleri için haberimizi okumaya devam edin...
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14 MAYIS SEÇİM SONUÇLARI İÇİN GERİ SAYIM! SANDIKLAR KAPANDI
Türkiye seçimini yaptı. 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 17.00 itibarıyla sona erdi. Türkiye tarihinin en kritik seçimi olarak adlandırılan seçimin sonucu merakla bekleniyor. Sandıkların kapanması ile oy sayım işlemi başladı. "Seçim sonuçları 2023" araması da sandıkların kapanması ile hız kazandı. Milyonların merak ettiği oy oranları, 14 Mayıs seçim sonuçları, seçimi kim kazandı, genel seçim sonuçları gibi aramaların yanıtları takvim.com.tr'de seçim ekranında olacak.
SEÇİM SONUÇLARI AÇIKLANMADAN ÖNCE YSK'DAN İLK AÇIKLAMA GELDİ
Yüksek Seçim Kurulu, 14 Mayıs 2023 seçim sonuçları için oy sayımı sürerken ilk açıklamayı yaptı. YSK'dan yapılan açıklamada, "Oy kullanma işlemi sorunsuz tamamlandı." denildi.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN "SANDIK" UYARISI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimi için 'sandık' uyarısı yaptı. Sayım işlemi başlar başlamaz bir paylaşım yapan Erdoğan, "Oy verme işlemi ülkemiz genelinde, hamdolsun, demokrasimize yakışır bir şekilde tamamlandı. Şimdi, her zaman olduğu gibi sandıklara sıkı sıkıya sahip çıkma vakti" dedi.
14 MAYIS SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
14 Mayıs seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? Belki de günün en merak edilen sorularından biri bu. Türkiye'de oylar sayılırken bir süre seçim yasağı bulunuyor. Bu süre Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirleniyor. YSK yaptığı açıklamada, seçim yasaklarının 21.00'de kaldırılacağını duyurmuştu. Ancak bu yasağın kaldırılması daha erkene de çekilebilir. Daha önceki birçok seçimde yasaklar belirlenenden birkaç saat öne çekilmişti.