Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Haberler
    • 14.05.2023 15:38
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 14.05.2023 15:44
    ABONE OL

    14 Mayıs 2023 Starbucks kapalı mı, neden kapalı? Starbucks bugün açık değil mi? Starbucks ZAMLI KAHVE FİYATLARI!

    Seçim yasakları arasında kapalı olacak yerler arasında Starbucks'ın da yer alıp almadığı merak ediliyor. Hafta sonunu cafede geçirmek isteyenler kahve zinciri Starbucks kapalı mı açık mı öğrenmek istiyor. Bu noktada internet arama motorlarında ''14 Mayıs 2023 Starbucks kapalı mı, neden kapalı? Starbucks bugün açık değil mi? '' sorularına yanıt aranıyor. İşte detaylar...

    14 Mayıs 2023 Starbucks kapalı mı, neden kapalı?

    Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçim yasakları kapsamında kapalı olacak yerleri açıkladı. Peki 14 Mayıs 2023 Starbucks kapalı mı, neden kapalı? Starbucks bugün açık değil mi?

    STARBUCKS BUGÜN KAPALI MI?

    14 Mayıs 2023 seçim günü kapalı olacak mekanlar arasında Starbucks da bulunuyor.

    YSK Starbucks'ın kahvehane statüsünde olduğu gerekçesiyle bugün kapalı olmasına karar verdi.

    STARBUCKS ZAMLI KAHVE FİYATLARI 2023

    Espresso & More
    Soğuk Kahveler
    👉Iced Caffé Americano

    Tall: 47 TL
    Grande: 52 TL
    Venti: 60 TL
    👉Iced Caffé Latte

    Tall: 48 TL
    Grande: 59 TL
    Venti: 63 TL


    👉Iced White Chocolate Mocha

    Tall: 66 TL
    Grande: 75 TL
    Venti: 84 TL
    👉Cold Brew

    Tall: 52 TL
    Grande: 58 TL
    Venti: 64 TL

    Sıcak Kahveler👉Filter Coffee

    Tall: 47 TL
    Grande: 54 TL
    Venti: 60 TL
    👉Cappuccino

    Tall: 47 TL
    Grande: 54 TL
    Venti: 60 TL
    👉White Chocolate Mocha

    Tall: 65 TL
    Grande: 74 TL
    Venti: 81 TL


    👉Caffe Mocha

    Tall: 64 TL
    Grande: 73 TL
    Venti: 80 TL
    👉Classic Hot Chocolate

    Tall: 56 TL
    Grande: 64 TL
    Venti: 71 TL
    👉Caffe Misto

    Tall: 38 TL
    Grande: 43 TL
    Venti: 49 TL

        👉Tam Yapraklı Çay

        Tall: 29 TL
        Venti: 36 TL
        👉Türk Kahvesi

        Single: 28 TL
        Double: 32 TL
        👉Türk Çayı

        Short: 18 TL
        Tall: 22 TL
        👉Caffe Americano

        Tall: 42 TL
        Grande: 47 TL
        Venti: 53 TL


        👉Caffe Latte

        Tall: 47 TL
        Grande: 54 TL
        Venti: 60 TL
        👉Chai Tea Latte

        Tall: 56 TL
        Grande: 64 TL
        Venti: 71 TL
        👉Vanilla Latte

        Tall: 57 TL
        Grande: 64 TL
        Venti: 70 TL
        👉Caramel Macchiato

        Tall: 60 TL
        Grande: 68 TL
        Venti: 77 TL

        👉Frappuccino
        Java Chip Frappuccino

        Tall: 61 TL
        Grande: 69 TL
        Venti: 77 TL

        👉Chocolate Cream Frappuccino

        Tall: 61 TL
        Grande: 69 TL
        Venti: 77 TL
        👉Strawberries & Cream Frappuccino

        Tall: 61 TL
        Grande: 69 TL
        Venti: 77 TL
        👉White Chocolate Cream Frappuccino

        Tall: 62 TL
        Grande: 70 TL
        Venti: 78 TL


        👉Espresso Frappuccino

        Tall: 60 TL
        Grande: 68 TL
        Venti: 76 TL
        👉Mocha Frappuccino

        Tall: 60 TL
        Grande: 68 TL
        Venti: 76 TL
        👉Starbucks Refresha Drinks
        Cool Lime

        Tall: 60 TL
        Grande: 68 TL
        Venti: 76 TL
        👉Berry Hibiscus

        Tall: 60 TL
        Grande: 68 TL
        Venti: 76 TL
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        Vakıf Katılım
        Haberler Haberler 14 Mayıs 2023 Starbucks kapalı mı, neden kapalı? Starbucks bugün açık değil mi? Starbucks ZAMLI KAHVE FİYATLARI!
            loading
            SON DAKİKA