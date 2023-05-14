14 Mayıs 2023 Starbucks kapalı mı, neden kapalı? Starbucks bugün açık değil mi? Starbucks ZAMLI KAHVE FİYATLARI!

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçim yasakları kapsamında kapalı olacak yerleri açıkladı. Peki 14 Mayıs 2023 Starbucks kapalı mı, neden kapalı? Starbucks bugün açık değil mi?
STARBUCKS BUGÜN KAPALI MI?
14 Mayıs 2023 seçim günü kapalı olacak mekanlar arasında Starbucks da bulunuyor.
YSK Starbucks'ın kahvehane statüsünde olduğu gerekçesiyle bugün kapalı olmasına karar verdi.
STARBUCKS ZAMLI KAHVE FİYATLARI 2023
Espresso & More
Soğuk Kahveler
👉Iced Caffé Americano
Tall: 47 TL
Grande: 52 TL
Venti: 60 TL
👉Iced Caffé Latte
Tall: 48 TL
Grande: 59 TL
Venti: 63 TL
👉Iced White Chocolate Mocha
Tall: 66 TL
Grande: 75 TL
Venti: 84 TL
👉Cold Brew
Tall: 52 TL
Grande: 58 TL
Venti: 64 TL
Sıcak Kahveler👉Filter Coffee
Tall: 47 TL
Grande: 54 TL
Venti: 60 TL
👉Cappuccino
Tall: 47 TL
Grande: 54 TL
Venti: 60 TL
👉White Chocolate Mocha
Tall: 65 TL
Grande: 74 TL
Venti: 81 TL
👉Caffe Mocha
Tall: 64 TL
Grande: 73 TL
Venti: 80 TL
👉Classic Hot Chocolate
Tall: 56 TL
Grande: 64 TL
Venti: 71 TL
👉Caffe Misto
Tall: 38 TL
Grande: 43 TL
Venti: 49 TL