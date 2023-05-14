'Oy kullanmazsak ne olur?' sorusu seçimlere az bir süre kala gündemde araştırılan konular arasında yer aldı. 14 Mayıs seçimlerinde milyonlarca vatandaşlar oy kullanacak, ancak kararasız ve oy kullanmak istemeyenler de bulunuyor. Bu noktada 'Oy kullanmamak yasak mı, cezası var mı? Oy kullanmamanın cezası ne kadar, kaç TL? Oy kullanmak zorunlu mu?' soruları gündeme geldi. İşte detaylar...