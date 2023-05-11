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    • Haberler
    • 11.05.2023 16:30
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    • 11.05.2023 16:30
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    YSK AÇIKLAMASI SON DAKİKA | 11 Mayıs 2023 YSK'dan açıklama geldi mi? YSK Muharrem İnce hakkında açıklama yaptı mı?

    Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesinin ardından en sık aratılanlar arasında YSK açıklaması yer aldı. Muharrem İnce için nasıl bir yol izleneceği merak ediliyor. Peki, YSK Muharrem İnce açıklaması yaptı mı? YSK ne zman açıklama yapacak? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    YSK Muharrem İnce hakkında açıklama yaptı mı?

    YSK son dakika açıklaması vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bu nedenle birçok kişi arama motorlarına yöneldi. İşte detaylar...

    YSK NE ZAMAN AÇIKLAMA YAPACAK?

    Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesinin ardından YSK tarafından yapılacak açıklamalar ilgiyle takip ediliyor. YSK tarafından konuıyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi. Güncel gelişmelere haberimizden ulaşabilirsiniz.

    SEÇİM ERTELENECEK Mİ?

    Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesiyle seçimin ertelenip ertelenmeyeceği merak edildi. Konuyla ilgili YSK'dan açıklama beklenirken Muharrem İnce'ye verilen yurt dışı oylarının geçersiz sayılması ve seçim tarihinin ertelenmemesi bekleniyor. Konuyla ilgili açıklama geldiğinde haberimizden ulaşabilirsiniz.
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        Başkan Erdoğan’dan 14 Mayıs mesajı!
        Haberler Haberler YSK AÇIKLAMASI SON DAKİKA | 11 Mayıs 2023 YSK'dan açıklama geldi mi? YSK Muharrem İnce hakkında açıklama yaptı mı?
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