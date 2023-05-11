YSK AÇIKLAMASI SON DAKİKA | 11 Mayıs 2023 YSK'dan açıklama geldi mi? YSK Muharrem İnce hakkında açıklama yaptı mı?

YSK NE ZAMAN AÇIKLAMA YAPACAK?

Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesinin ardından YSK tarafından yapılacak açıklamalar ilgiyle takip ediliyor. YSK tarafından konuıyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi. Güncel gelişmelere haberimizden ulaşabilirsiniz.