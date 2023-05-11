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    • Haberler
    • 11.05.2023 15:38
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    • 11.05.2023 15:38
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    YSK Başkanı Ahmet Yener açıklama son dakika! YSK ne zaman açıklama yapacak? Cumhurbaşkanı adayları son durum ne?

    YSK son dakika açıklamalar hız kazandı. Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesinin ardından gözler YSK açıklamalarına çevrildi. Peki, YSK ne zaman açıklama yapacak? Cumhurbaşkanı adayları son durum ne? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    YSK Başkanı Ahmet Yener açıklama son dakika!

    Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesinin ardından resmi açıklamalar sıkı takibe alındı. Peki, YSK Başkanı Ahmet Yener açıklama son dakika! YSK ne zaman açıklama yapacak? Cumhurbaşkanı adayları son durum ne? İşte detaylar...

    YSK ne zaman açıklama yapacak?

    Henüz YSK tarafından resmi açıklama gelmedi. Detaylar eklendiğinde haberimizde yer alacaktır...

    SEÇİM SONUÇLARI 2023 İÇİN GERİ SAYIM

    14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan seçimlerde oy kullanma işlemi 08:30'da başlayacak. 64 milyon kişinin oy kullanma işlemi sona erdikten sonra ise sandıklar kapanacak ve oylar sayılmaya başlanacak. Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) seçim yasaklarını kaldırdıktan hemen sonra sonuçları anlık olarak buradan takip edebilirsiniz.

    İşte tüm detaylar;

        SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        14 Mayıs 2023 tarihinde yy verme işleminin tamamlanmasından bir saat sonra, saat 18.00'de YSK seçime dair verileri paylaşmaya başlayacak.

        18.00 ile 21.00 arasında sadece Yüksek Seçim Kurulu tarafından paylaşılan haberler yayında olacak. 21.00 sonrası tüm yayınlar serbest hale gelecek. YSK bu saati daha erkene taşıyabilecek. Yasaklar kalktıktan sonra seçim sonuçları ise sabah.com.tr'de olacak.

        Seçim Sonuçları için linke tıklayınız. 14 Mayıs'ta YSK'nın seçim yasaklarını kaldırmasının hemen ardından canlı oy oranlarını buradan takip edebilirsiniz.

        Oy Kullanma Saatleri Kaçla Kaç Arası?

        YSK tarafından yapılan duyuruya göre seçimler için oy kullanma saatleri 08:00-17:00 arasıdır.

        Seçimler İkinci Tura Kalırsa Ne Zaman Yapılacak?

        Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalması halinde bir sonraki oylama 28 Mayıs'ta gerçekleşecek.

        Seçmenler ikinci turda da yine aynı sandıklarda 08.00-17.00 saatleri arasında oylarını kullanabilecek.

        2023 Genel Seçimlerinde Kaç Kişi Oy Kullanacak, Kaç Seçmen Var?

        14 Mayıs genel seçimlerinde oy kullanacak seçmen sayısı 64 milyon 113 bin 941 olarak açıklandı. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener'in paylaştığı istatistiklere göre 4 milyon 904 bin 672 seçmen ilk kez bu seçimde oy kullanacak.

        Seçimde Kaç Sandık Olacak?

        14 Mayıs sabahı yurt genelinde 60 milyonun üzerindeki seçmen için 195 bin 705 sandık kurulacak. Bu sandıkların 4 bin 969'u yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşları için gümrük ve dış temsilciliklerde, 21 bin 15'i ise köylerde kurulacak.

        Cumhurbaşkanlığı Seçiminde İlk Turda Seçilebilmek İçin Gereken Oy Oranı Nedir?

        2007 yılında kabul edilen anayasa değişikliği uyarınca Cumhurbaşkanı adayının seçilebilmesi için geçerli oyların salt çoğunluğunu alması gerekmektedir. Bu da seçmen sayısının en az yüzde 50'si +1 oy demektir.
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