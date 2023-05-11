Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesinin ardından resmi açıklamalar sıkı takibe alındı. Peki, YSK Başkanı Ahmet Yener açıklama son dakika! YSK ne zaman açıklama yapacak? Cumhurbaşkanı adayları son durum ne? İşte detaylar...
YSK ne zaman açıklama yapacak?
Henüz YSK tarafından resmi açıklama gelmedi. Detaylar eklendiğinde haberimizde yer alacaktır...
SEÇİM SONUÇLARI 2023 İÇİN GERİ SAYIM
14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan seçimlerde oy kullanma işlemi 08:30'da başlayacak. 64 milyon kişinin oy kullanma işlemi sona erdikten sonra ise sandıklar kapanacak ve oylar sayılmaya başlanacak. Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) seçim yasaklarını kaldırdıktan hemen sonra sonuçları anlık olarak buradan takip edebilirsiniz.
İşte tüm detaylar;