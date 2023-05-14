Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın eşi Gökçen Oğan ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Bu kapsamda özellikle "Gökçen Oğan kimdir?" sorusunun yanıtı merak ediliyor. Peki, Gökçen Oğan kimdir? Sinan Oğan'ın eşi Gökçen Oğan kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor? İşte merak edilenler!
GÖKÇEN OĞAN KİMDİR?
Gökçen Oğan, Ankara'da dünyaya geldi. Orta Asya uzmanı, araştırmacıdır. Gazi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun oldu.
SİNAN OĞAN KİMDİR?
Sinan Oğan, 1 Eylül 1967'de Iğdır'da doğdu. Marmara Üniversitesi İİBF mezunu olup yüksek lisans çalışmasını aynı üniversitede tamamlamıştır. Çok iyi düzeyde Rusça, iyi düzeyde İngilizce bilen Oğan, evli ve 2 çocuk babasıdır.