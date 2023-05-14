Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın eşi Gökçen Oğan ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Bu kapsamda özellikle "Gökçen Oğan kimdir?" sorusunun yanıtı merak ediliyor. Peki, Gökçen Oğan kimdir? Sinan Oğan'ın eşi Gökçen Oğan kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor? İşte merak edilenler!