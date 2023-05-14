Genel seçim sonuçları açıklanma saati... 14 Mayıs 2023 seçim sonuçları ne zaman, saat kaçta belli olacak, açıklanacak?

SEÇİM SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 14 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde uygulanacak olan yasakları açıkladı. YSK tarafından yayınlanan duyuruya göre; Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek.