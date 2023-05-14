Genel seçim sonuçları açıklanma saati... 14 Mayıs 2023 seçim sonuçları ne zaman, saat kaçta belli olacak, açıklanacak?

Seçimde oy kullanacak milyonlarca kişi sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında seçim sonuçları saat kaçta açıklanacak sorusu yer aldı. Peki, seçim sonuçları saat kaçta belli olur? Seçim sonuçları ne zaman belli olacak? İşte merak edilenler...
SEÇİM SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 14 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde uygulanacak olan yasakları açıkladı. YSK tarafından yayınlanan duyuruya göre; Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek.
Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek. Buna göre 14 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde seçim sonuçları saat 21.00'den sonra serbest olacak.