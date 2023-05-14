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    • Haberler
    • 14.05.2023 12:50
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    • 14.05.2023 12:50
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    Genel seçim sonuçları açıklanma saati... 14 Mayıs 2023 seçim sonuçları ne zaman, saat kaçta belli olacak, açıklanacak?

    Seçim sonuçlarının ne zaman açıklanacağı sorusu, milyonlarca vatandaş tarafından merak ediliyor. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yapılan araştırmalar, bu konuda hız kazandı. Ancak seçim sonuçlarının kesin açıklanma tarihi ve saati henüz belirlenmedi. Seçim sürecinin tamamlanmasının ardından, YSK'nın çalışmaları sonucunda seçim sonuçları açıklanacak. Vatandaşlar, YSK'nın resmi açıklamalarını ve medya kaynaklarını takip ederek en güncel bilgilere ulaşabilirler.

    takvim.com.tr
    14 Mayıs 2023 seçim sonuçları saat kaçta açıklanacak?

    Seçimde oy kullanacak milyonlarca kişi sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında seçim sonuçları saat kaçta açıklanacak sorusu yer aldı. Peki, seçim sonuçları saat kaçta belli olur? Seçim sonuçları ne zaman belli olacak? İşte merak edilenler...

    SEÇİM SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

    Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 14 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde uygulanacak olan yasakları açıkladı. YSK tarafından yayınlanan duyuruya göre; Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek.

    Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek. Buna göre 14 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde seçim sonuçları saat 21.00'den sonra serbest olacak.

        OY KULLANMA SAATLERİ KAÇLA KAÇ ARASI?

        YSK tarafından yapılan duyuruya göre seçimler için oy kullanma saatleri 08:00-17:00 arasıdır.

        SEÇMEN BİLGİ KAĞIDI BULUNMASI ŞART MI?

        Seçmenin nerede oy kullanacağını gösteren seçmen bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu değil. Seçmen bilgi kağıdı gelmeyenler, nerede, hangi sandıkta oy kullanacağını YSK'nın internet sitesinden de öğrenip oyunu kullanabilecek.
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        Haberler Haberler Genel seçim sonuçları açıklanma saati... 14 Mayıs 2023 seçim sonuçları ne zaman, saat kaçta belli olacak, açıklanacak?
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