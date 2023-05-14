14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçim sonuçları ve oy oranları listesi! Hangi parti ne kadar oy aldı? İzmir Bayraklı seçim sonuçları 2023!

İzmir Bayraklı oy oranları hakkında aramalar hız kazandı. Saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi 17.00'de sona erecek. Oy kullanacak milyonlarca vatandaş hangi partinin, ne kadar oy aldığını merak ediyor. 14 Mayıs 2023 Pazar günü Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sandığa gidilmesinin ardından il il seçim sonuçları ortaya çıkacak. Peki, İzmir Bayraklı oy oranları ne? İşte detaylar...
İZMİR BAYRAKLI SEÇİM SONUÇLARI 2023
İzmir Bayraklı seçim sonuçları belli olduğu an haberimizde yer alacaktır. Tüm sonuçları anbean sizlere aktaracağız.
OYLAR HANGİ HALLERDE GEÇERSİZ SAYILACAK?
Bu seçimde, cumhurbaşkanının yanı sıra yeni parlamento üyeleri de belirlenecek. Seçmenler, iki oy pusulasını tek zarfa koyarak seçimini yapacak.
Oy pusulalarında yırtık, işaret veya yazı olmamasına dikkat edilecek. "TERCİH" veya "EVET" mührü dışında, pusulanın herhangi bir yerine imza atılması veya işaret konulması halinde oy geçersiz sayılacak. Oy pusulalarından başka, zarfa hiçbir şey konulmayacak, aksi halde kullanılan oy geçersiz olacak.
"EVET" ya da "TERCİH" mührü basılmayan, birden fazla ittifaka, aynı ittifakta yer almayan parti veya adaya mühür basılması halinde de oylar geçersiz sayılacak.